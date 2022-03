Play in or dye tryin’, la tentation Holmgren

Dans l'épisode de cette semaine, on parle play in tournament et gros prospects de Draft !

Dans l'épisode du podcast BasketSession/Reverse de cette semaine, on parle play in tournement, enjeux de la fin de la saison régulière et enseignements du Tournoi NCAA autour des gros prospects Chet Holmgren, Paolo Banchero et Jabari Smith.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel discutent de tout ça et vous pouvez les écouter sur Youtube en vidéo ou sur toutes les plateformes ci-dessous.

Le podcast sur YouTube

Le podcast sur la plateforme de votre choix

