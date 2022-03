Kyrie et la NBA prennent feu, où est le respect pour Russell Westbrook ?

Dans l'épisode du podcast BasketSession/Reverse de cette semaine, on se penche sur l'incroyable mois de mars en NBA en termes de perfs au scoring, entre Kyrie Irving, LeBron James, Karl-Anthony Towns et quelques autres fous furieux. On évoque aussi la situation de Russell Westbrook et la manière dont il est traité par les fans, les adversaires et les médias.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel discutent de tout ça et vous pouvez les écouter sur Youtube en vidéo ou sur toutes les plateformes ci-dessous.

Le podcast sur YouTube

Le podcast sur la plateforme de votre choix

PODCAST : Celtics et Mavericks, attention à leur retour en puissance