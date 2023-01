Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Raptors : 106-104

Magic @ Wizards : 118-138

Hornets @ Hawks : 122-118

Bucks @ Cavs : 102-114

Rockets @ Wolves : 104-113

Pacers @ Suns : 107-112

Sixers @ Kings : 129-127

MVP Race vol. 3 : Deux Slaves et un Celtic, le suspense reste entier

- Le mental des Boston Celtics est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils caracolent en tête de la NBA et sont désormais sur 9 victoires consécutives. Malgré l'absence de Jayson Tatum et les blessures successives de Marcus Smart (cheville) et Robert Williams (genou) pendant la rencontre face aux Raptors, les hommes de Joe Mazzulla ont renversé Toronto.

Les C's se sont imposés d'une courte tête grâce à une très bonne deuxième mi-temps, au record en carrière de Grant "Batman" Williams (25 pts), à la solidité de Jaylen Brown (27 pts) et à la présence du 6e de luxe Malcolm Brogdon (23 pts). Il faut aussi souligner la clutchitude d'Al Horford, qui a sorti un contre, une interception et un rebond sur les 20 dernières secondes du match.

Boston n'a plus perdu depuis le 3 janvier et une rouste à OKC qui a clairement été un déclic.

- Evan Mobley est tellement en avance défensivement qu'on en oublie qu'il est aussi plutôt doué en attaque. Le sophomore des Cavs a été époustouflant lors de la victoire des siens contre Milwaukee. Cleveland a profité de l'absence de Giannis Antetokounmpo pour glaner un succès précieux contre un adversaire direct et Mobley y est pour beaucoup.

Le Californien a battu son record de points en NBA (38), avec 9 rebonds et 3 passes. Plus impressionnant : il n'a pas marqué le moindre lancer franc, ni le moindre tir à 3 points. Personne dans la ligue n'avait marqué autant de points avec cette spécificité depuis... Hakeem Olajuwon en 1997 !

Les Cavs, qui jouaient eux sans Donovan Mitchell, sont 5e à l'Est à une longueur seulement de Milwaukee, 3e.

Evan Mobley dropped a career-high in the Cavs W: 38 PTS (career-high)

9 REB

3 AST pic.twitter.com/JuPtTxaiBv — NBA (@NBA) January 22, 2023

- Anthony Edwards était en feu cette nuit pour la venue des Wolves à Houston. Dans la lignée de ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, le n°1 de la Draft 2020 a mené son équipe vers la victoire avec un carton offensif (44 points à 17/29) à base de tirs à 3 points (7) et de dunks féroces. Minnesota a accéléré en deuxième mi-temps et décroche un 8e succès en 11 matches. Pour les Rockets, c'est la 13e défaite consécutive.

44 PTS

6 REB

4 AST

3 STL

3 BLK

8 3PM Anthony Edwards. Hooper. pic.twitter.com/p71PULXskx — NBA (@NBA) January 22, 2023

- La bonne série d'Atlanta, qui restait sur 5 victoires de suite, a pris fin de manière assez décevante pour les Hawks. A domicile contre Charlotte, les joueurs de Nate McMillan ont gaspillé une avance de 19 points et ont multiplié les erreurs. Les Hornets en ont profité et Terry Rozier, qui a scoré 28 de ses 34 points en deuxième mi-temps, a plié le match sur deux lancers à 1 seconde de la fin. Juste avant, Clint Capela pensait avoir donné la victoire aux siens.

Les 76 points du trio Young-Murray-Hunter n'ont pas suffi pour Atlanta, qui reste 8e à une victoire du top 6.

- Phoenix se bat pour la survie de ses ambitions et... ça marche plutôt bien ! Toujours privés de Devin Booker et Chris Paul, les Suns ont signé une deuxième victoire de rang en dominant Indiana. Les Pacers ne sont pas les mêmes sans Tyrese Haliburton, mais ils ont quand même livré une belle bataille.

Ish Wainright, bien connu du public français pour son passage à Strasbourg, a fait un bien fou à Phoenix avec une énorme activité et des actions décisives pour maintenir Indiana à distance : un panier à 3 points à 1 minutes de la fin et une passe décisives pour Jock Landale. Josh Okogie (24 pts) et Mikal Bridges (22 pts) ont eux fait le gros du boulot au scoring.

TJ McConnell a enregistré un triple-double en vain : 18 points, 12 passes, 10 rebonds. Les Pacers sont sur 7 défaites de suite et la pente commence à être un peu trop glissante pour leurs rêves d'accrocher une qualification directe pour les playoffs.

- La confiance règne chez les Sixers. Même sans Joel Embiid et James Harden, Philadelphie a réussi un très joli coup et une 5e victoire de rang en allant s'imposer à Sacramento. Pourtant, les Kings ont semblé en contrôle de ce match. La "Beam Team" a compté jusqu'à 21 points d'avance en première mi-temps, avant de dangereusement baisser le pied.

Emmenés par Tyrese Maxey (32 points, 7 passes, 6 rebonds), les Sixers ont renversé la situation et tenu le choc jusqu'au bout malgré les efforts de De'Aaron Fox et Keegan Murray, auteur d'un panier à 3 points pour revenir à un point à 8 secondes du terme.

Harrison Barnes a eu l'occasion d'égaliser avec trois lancers sur le fil, mais son raté sur le premier l'a contraint à intentionnellement rater le troisième en espérant un rebond. En vain.

Philadelphie est deuxième à l'Est et profite des difficultés des Bucks.

- Rui Hachimura (30 pts, record personnel en NBA égalé) a fait du bien aux Wizards en sortie de banc contre Orlando. Malgré ça, le Japonais semble ouvert à un trade, puisqu'il a déclaré vouloir jouer là où on appréciera son jeu... Il a en tout cas été, avec Kyle Kuzma (25 pts), le joueur le plus prolifique de son équipe dans cette partie que Kristaps Porzingis a quittée dans le 3e quart-temps après une blessure à la cheville.

Washington a constamment été devant au score et reste au contact du top 10 grâce à ce succès.