CQFR : Fox royal, Harden et les Clippers enfoncent Golden State

Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Celtics : 107-116

Bulls @ Heat : 124-116

Wolves @ Mavs : 119-101

Nets @ Nuggets : 101-124

Jazz @ Blazers : 122-114

Thunder @ Kings : 123-128

Warriors @ Clippers : 113-121

Victor Wembanyama, champion des stocks en NBA

- Le changement de cinq de départ décidé par Steve Kerr n'a pas payé pour les Warriors lors de leur déplacement chez les Clippers. En l'absence de Draymond Green jusqu'à nouvel ordre, le coach de Golden State avait décidé d'écarter Andrew Wiggins au profit du rookie Brindin Podziemski, Jonathan Kuminga intégrant également l'équipe au coup d'envoi. Le point positif pour les Warriors dans ce match : la copie rendue par Klay Thompson (30 pts, à 8/12 à 3 pts) et une certaine volonté de ne pas abandonner. En dehors de ça, les Clippers ont été dominateurs, même sans Paul George, absent. Kawhi Leonard (27 pts) et James Harden (28 pts, 15 asts, 7 rbds, 4 blks) ont été excellents, particulièrement ce dernier, plus en jambes que jamais depuis son arrivée à Los Angeles. Harden est par ailleurs devenu le 24e joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 25 000 points en carrière. C'est la 6e victoire de suite pour les Clippers, qui ont clairement trouvé leur rythme de croisière. Les Warriors sont eux 11e à l'Ouest, déjà à 8 victoires du leader Minnesota.

- De'Aaron Fox (41 pts) et Shai Gilgeous-Alexander (43 pts) se sont livrés un duel de haute volée qui a débouché sur un succès des Kings à la maison face à OKC. Le Thunder, encore mené de 14 points au milieu du 4e quart-temps, est parvenu à revenir à deux points grâce à un gros run (13-2). L'adresse de Fox, le sang froid de Keegan Murray et de bonnes séquences défensives ont permis à Sacramento d'accrocher OKC à son tableau de chasse. Fox a ajouté 7 passes à sa copie, pendant que "SGA" signait un match dantesque avec 9 passes pour compléter.

Big-time duel tonight in Sacramento 👀⚔️ SGA: 43 PTS, 6 REB, 9 AST

De'Aaron Fox: 41 PTS, 7 AST, 5 3PM Kings got the W at home 💪 pic.twitter.com/I0BJdcaWWN — NBA (@NBA) December 15, 2023

- Boston est toujours intraitable à domicile (12-0) après sa nouvelle victoire face à Cleveland. En contrôle tout au long du match, à l'exception d'un rapproché des Cavs dans le 4e quart-temps, les Celtics ont affiché leur sérénité et solidité habituelle devant leur public. Jayson Tatum (27 pts, 11 rbds), Jaylen Brown (22 pts) et le reste du cinq ont marqué au moins 14 pts et contenu la bande à JB Bickerstaff, qui est désormais sur trois défaites consécutives.

- Minnesota est toujours dans les clous pour être n°1 de la ligue après son succès à Dallas cette nuit. A nouveau, les Wolves ont réussi à ne pas concéder une deuxième défaite consécutive et ont réussi à dominer les Mavs, toujours privés de Kyrie Irving. Après un démarrage un peu poussif, Rudy Gobert (8 pts, 12 rbds, 5 asts, 3 stls, 1 blk) et les siens ont haussé le ton et creusé l'écart, dans le sillage de Karl-Anthony Towns (21 pts, 17 rbds), Naz Reid (27 pts en 31 min). Les 39 points et 13 passes de Luka Doncic n'ont pas empêché Dallas de voir sa série de 4 victoires consécutives prendre fin. Après avoir manqué 3 des 5 derniers matches, Anthony Edwards (9 pts à 3/19) a fait son retour.

- Nikola Jokic est devenu cette nuit le premier joueur de l'histoire de la NBA à réaliser au moins 10 triple-doubles sur 7 saisons consécutives. La belle copie (26 pts, 15 rbds, 10 asts en 30 min) du MVP des Finales NBA et le retour de Jamal Murray (16 pts) ont permis à Denver de mener tranquillement sa barque face à des Nets en back-to-back.

- Les Bulls ont réussi un match étonnant face au Heat, à Miami. Chicago a repris sa marche en avant en s'imposant, après un match historique pour la franchise. Les hommes de Billy Donovan ont compté jusqu'à 25 points d'avance (33-8) dans le premier quart-temps, ce qui n'avait plus été fait par une équipe des Bulls depuis 1997. De plus, quatre joueurs (Nikola Vucevic, Coby White, DeMar DeRozan et Ayo Dosunmu au moins 23 points, ce qui n'avait plus été le cas à Chicago depuis 1969. C'est de cette manière que les Bulls ont construit leur succès, malgré les tentatives de comeback du Heat. Les Floridiens, en back to back, n'avaient pas assez de jus pour tenir la distance.

- Scoot Henderson a réussi son meilleur match en NBA, malgré la défaite des Blazers sur le parquet du Jazz. Le meneur rookie de Portland a inscrit 23 points et distribué 10 passes à 9/21 en sortie de banc. Utah a néanmoins assez facilement remporté cette partie, grâce à Collin Sexton (27 pts), Simone Fontecchio (24 pts) et Talen Horton-Tucker (23 pts), alors que Lauri Markkanen, John Collins, Jordan Clarkson et Keyonte George manquaient à l'appel.