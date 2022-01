Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Bucks : 127-133

Thunder @ Cavs : 87-94

Pacers @ Suns : 103-113

Après avoir fait mordre la poussière aux Lakers et aux Warriors, les Pacers sont logiquement redescendus sur terre face à la meilleure équipe de la ligue, Phoenix. Toujours sans Sabonis, Turner et LeVert, Indiana n'a pas été ridicule et les Suns ont dû s'appliquer pour poursuivre leur série de victoires (6).

Si ces derniers jours c'est la paire Devin Booker-Chris Paul qui a fait le gros du boulot, Phoenix a varié les plaisirs cette nuit. Mikal Bridges a égalé son meilleur total de points de la saison (23 points), pendant que Bismack Biyombo, décidément une bonne recrue, a égalé son record de points en carrière en sortant une grosse partie (21 pts, 13 rbds, 5 pds). CP3 a encore régalé avec 18 points et 16 passes, pendant que Booker était, pour une fois, dans un soir sans (5/23).

Big night for Bismack 🙌@bismackbiyombo ties two career-highs with 21 PTS and 5 AST to propel the @Suns to their sixth-straight dub ☀ pic.twitter.com/KnQFrmJRDg — NBA (@NBA) January 23, 2022

Les Suns ont globalement été en contrôle mais il faut féliciter les hommes de Rick Carlisle pour avoir gommé une grosse partie de leur retard de 20 points en fin de match. On notera que Lance Stephenson a fini meilleur marqueur de son équipe avec 17 points en sortie de banc.

- En l'absence de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee a réussi à assurer l'essentiel à domicile contre Sacramento. Khris Middleton (34 pts) et Jrue Holiday (26 pts) ont été des patrons intérimaires parfaits, puisque c'est leur adresse et leur sang froid, combinés à ceux de Donte DiVincenzo (20 points en sortie de banc) qui ont permis aux Bucks de signer une troisième victoire de rang et de contenir les efforts de Sacramento.

34 PTS from @Khris22m

26 PTS from @Jrue_Holiday11 The @Bucks make it three-straight wins as Khris and Jrue combine for 60 🔥 pic.twitter.com/CL6OhZH6ZM — NBA (@NBA) January 23, 2022

- Darius Garland et Shai Gilgeous-Alexander se sont livrés un joli duels de meneurs/patrons de leur équipe cette nuit. Ce sont les Cavs et leur point guard, auteur de 23 points, 11 passes (et 8 pertes de balle...) qui ont pris le dessus malgré le one-man show de "SGA" (29 points, 9 rebonds, 6 passes et 3 interceptions).

Garland était clairement mieux entouré, avec Evan Mobley (15 points, 17 rebonds) et Jarrett Allen (14 points, 11 rebonds) pour ne citer qu'eux. Les Cavs sont 5e à seulement deux victoires de la tête et Garland continue lui de se montrer en vue du NBA All-Star Game 2022 dans l'Ohio...

🔥 20+ PTS in 5-straight 🔥@dariusgarland22 drops 23 PTS and 11 AST to lead the @cavs to victory! pic.twitter.com/HUhwTqPUDn — NBA (@NBA) January 23, 2022

Nos 24 All-Stars 2022