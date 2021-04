Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Cavs : 135-115

Lakers @ Nets : 126-101

Sixers @ Thunder : 117-93

Kings @ Jazz : 112-128

Rockets @ Warriors : 129-125

Wizards @ Suns : 106-134

Pistons @ Blazers : 103-118

La tournée de Maître Kanter !

- C'était la soirée d'Enes Kanter à Portland ! Si les frangins Lillard et McCollum ont porté l'équipe offensivement contre Detroit avec 53 points cumulés à 20/41, c'est bien le Turc qui a réalisé la performance la plus sensationnelle de la nuit. Kanter a fini avec un énorme double-double au compteur, pour battre son record personnel au rebond et même le record de la franchise tout court. Le Turc a compilé 24 points et 30 rebonds, pour battre le record de Sidney Wicks (27) qui remontait à 1975. Le précédent record de l'intérieur des Blazers était à 26 et chaque prise supplémentaire lui a valu une petite fête de la part de ses camarades dans une fin de match sans autre suspense.

- Killian Hayes a joué 17 minutes en sortie de banc pour 2 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre. Sekou Doumbouya a lui eu droit à 24 minutes de jeu durant lesquelles sa production a été intéressante : 11 points (4/9), 3 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

Gary Trent Jr sort un match dingue et historique

- Gary Trent Jr fait tout pour que les fans des Raptors tombent amoureux. Après son game winner superbe il y a quelques jours, l'ancien joueur des Blazers a tout simplement livré le meilleur match de sa carrière lors de la victoire des siens contre Cleveland cette nuit. Le panier mesurait 10 mètres de large cette nuit pour l'ex-Dukie, auteur de 44 points à... 17/19 (!) avec 7 paniers à 3 points. Depuis 2010, seuls deux autres joueurs ont claqué au moins 40 points en shootant à minimum 85% : Giannis Antetokounmpo et Klay Thompson. De quoi vous situer un peu l'exploit du garçon. Si on ajoute comme facteur un nombre minimum de 9 tirs à 3 points tentés, Giannis disparaît évidemment et Trent est seul au monde avec Klay.

Gary Trent Jr. joins Klay Thompson as the only players in NBA history to put up 40+ PTS on 85% shooting or better while attempting at least 9 threes in a game. #NBAVault pic.twitter.com/Qr5YgsFCGH — NBA History (@NBAHistory) April 11, 2021

- Dans le sillage de Gary Trent, les Raptors en ont profité pour battre le record de la franchise du nombre de points marqués en première mi-temps : 87, une véritable boucherie.

Les Lakers tapent Brooklyn, Kyrie et Schröder éjectés

- Les Lakers ont réussi à se payer les Nets à Brooklyn alors que deux des membres du Big Three new yorkais (Kevin Durant et Kyrie Irving) étaient présents ! C'est l'une des surprises de la nuit, puisque sans LeBron James, ni Anthony Davis, on ne donnait pas cher de la peau des Californiens. Ce sont pourtant eux qui se sont montrés les plus agressifs et déterminés à l'emporter.

Andre Drummond (20 points, 11 rebonds) et Talen Horton-Tucker (14 pts, 11 pds) ont fini en double-double, alors que Dennis Schröder s'est montré tranchant (19 pts) jusqu'à son expulsion dans le 3e quart-temps pour une prise de bec avec Kyrie Irving.

Irivng et Schröder, qui n'avaient jamais été éjectés depuis leurs débuts en NBA, ont échangé des mots et n'ont pas su s'arrêter à temps pour des arbitres beaucoup trop zélés...

📺: Accrochage entre Kyrie et Schroder ! Les 2 meneurs sont tous les 2 expulsés ! pic.twitter.com/BDcIcT62eR — Rod_NBA (@Buzzer_BeaterFR) April 11, 2021

Mitchell et Curry en feu

- Donovan Mitchell est bouillant en ce moment et il a poursuivi sa série de gros matches offensifs face aux Kings. L'arrière d'Utah a réalisé sa meilleure perf de la saison au scoring (42 points) avec 14 d'entre eux inscrits dans le 4e quart-temps. Mitchell a expliqué que des mots échangés entre Joe Ingles et un adversaire l'avaient boosté et aidé à guider le Jazz vers une 24e victoire consécutive à domicile.

Rudy Gobert n'a pas passé la meilleure soirée de sa saison : 6 points (2/2), 11 rebonds et 2 contres pour le Français, qui a aussi vu De'Aaron Fox montrer très peu de retenue au moment d'attaquer le cercle malgré sa présence non loin de là...

- Les Warriors ont besoin de gagner. Pour ce faire, impossible cette saison de passer par une autre méthode qu'un match XXL de Stephen Curry. Contre Houston, les 38 points et 8 paniers à 3 points de la superstar de Golden State ont fait la différence pour éviter une nouvelle cagade. Curry a inscrit 23 de ses 38 points dans un 3e quart-temps où il a encore joué comme le type le plus valuable de la ligue, même si le classement des Warriors va l'empêche d'être réellement dans la discussion...

Steph put on a shooting clinic vs. Houston 💧 38 PTS

💧 8 3PM pic.twitter.com/2tC0KemEkM — NBA TV (@NBATV) April 11, 2021

- La mauvaise nouvelle, en revanche, vient de James Wiseman. Contré par KJ Martin sur un dunk - le rejeton de Kenyon Sr est coutumier du fait - le rookie des Warriors est mal retombé et s'est blessé au genou droit. Une IRM est prévue dans les prochaines heures mais il n'est pas certain que l'on revoit le n°2 de la Draft 2020 cette saison.

Du mieux pour Embiid, Westbrook en TD pour rien

- Philadelphie est revenu à hauteur de Brooklyn grâce à sa victoire très sereine et logique contre le Thunder. Joel Embiid a marqué 27 points et été bien plus saignant que la veille contre NOLA. Son meilleur acolyte du soir aura été Furkan Korkmaz, auteur de 20 points (sa meilleure perf de la saison) et de 5 interceptions (son record depuis qu'il est en NBA).

- Théo Maledon et Jaylen Hoard ont été moins productifs que sur leurs dernières sorties en NBA. Le premier, titulaire, a fini avec 8 points, 5 passes et 2 rebonds à 3/11. Le second avec 8 points, 1 rebond, 1 passe et 1 interception en 24 minutes en sortie de banc.

- Sans Bradley Beal, laissé au repos, les Wizards ont tenu le choc pendant une mi-temps contre Phoenix avant de prendre le bouillon. Le nouveau triple-double de Russell Westbrook (17 points, 14 passes et 11 rebonds) et le record en carrière de Raul Neto (24 pts) n'ont pas suffi. Les Suns, emmenés par Devin Booker (27 pts), ont passé la seconde dans un 3e quart-temps pétarandant avec 44 points en compteur.