Kenyon Martin Jr, 1,98 m, l’homme qui contrait les géants

Tel père, tel fils. On ne parle pas de l’album commun de Seth Gueko avec son aîné Stos mais bien de Kenyon Martin Jr qui suit les traces de son paternel, premier choix de la draft 2000. Le jeune homme des Houston Rockets mérite de se faire son propre nom. Car comme son padré, il est capable de protéger le cercle comme un patron. Même en mesurant 1,98 mètre. La preuve encore cette nuit avec un contre démoniaque sur Kristaps Porzingis.

Mais le plus fou, ce n’est pas ça. Le plus fou, c’est que KMJ a déjà bloqué les trois joueurs les plus grands du championnat, à qui il rend chacun plus de 20 centimètres. Boban Marjanovic et Tacko Fall ont donc tous les deux subi la loi du bonhomme.

KJ Martin has now blocked the the three tallest players in the NBA: Tacko Fall (7'5), Boban Marjanovic (7'4), and Kristaps Porzingis (7'3) — Rob Kimbell (@RobKSports) April 8, 2021

Rudy Gobert aussi d’ailleurs.

Les Rockets ont fait une affaire intéressant en misant sur Kenyon Martin Jr avec le 52ème choix de la draft. Il s’affirme comme une bonne pioche en se montrant très sérieux en sortie de banc. Il compile pour l’instant 6,9 points à 54% aux tirs, 4,5 rebonds et 1 block en à peine 19 minutes de jeu en moyenne. Il ne fera peut-être pas une carrière aussi longue et riche que son père mais il est bien partie pour faire son trou en NBA.