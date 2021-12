Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Pacers : 114-111

Nuggets @ Magic : 103-108

Wolves @ Wizards : 107-115

Sixers @ Celtics : 87-88

Cavs @ Heat : 111-85

Hornets @ Bucks : 125-127

Mavs @ Pelicans : 139-107

Rockets @ Thunder : 114-110

Kings @ Clippers : 124-115

LaMelo Ball, Horford : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Milwaukee-Charlotte, un finish à couper le souffle !

- La fin de match entre les Bucks et les Hornets a été complètement folle. LaMelo Ball (31 pts) a d'abord rentré un shoot à 3 points ultra compliqué pour égaliser à 125-125 à 6 secondes de la fin. Puis Giannis Antetokounmpo, auteur d'une énorme partie (40 points, 12 rebonds, 9 passes), est allé arracher la victoire sur un drive saignant à 2 secondes du terme. Enfin, la tentative désespérée de Miles Bridges a failli se transformer en game winner, mais le ballon a finalement fui le cercle. Dingue !

1/ Lamelo Ball pour l'égalisation sur un shoot impossible

2/ Game Winner de Giannis Antetokounmpo

3/ In and out de Miles Bridges Non, non comment tu peux pas aimer la NBA ?? 3 secondes entre ces trois actions 😭😭 pic.twitter.com/ZWNIfEpCxW — The Daily Dunk (@TheDailyDunkfr) December 2, 2021

C'est la 8e victoire consécutive des Bucks, qui continuent de se rapprocher de la tête de la Conférence Est, leur véritable place.

Trae Young s'est fait peur

- Dans le genre fin de match à éviter pour les cardiaques, celle entre Atlanta et Indiana n'était pas mal non plus. Alors que les Hawks menaient d'un point à 9 secondes de la fin avec la balle dans les mains de Trae Young (33 pts, 10 pds, 8 rbds), le meneur All-Star s'est fait subtiliser la gonfle, laissant à Chris Duarte une occasion en or de faire virer son équipe en tête.

Le rookie des Pacers a manqué son coup, même si le banc d'Indiana a vociféré pour demander une faute, et Young a pu se rattraper derrière en convertissant les lancers les plus décisifs de ce match.

CHRIS DUARTE MISSED A GAME-WINNING LAYUP! 😳 And the Hawks went on to win 114-111.#NBA | #NBATwitter pic.twitter.com/jqLrtX2Fo5 — Stats Insider (@StatsInsider) December 2, 2021

-Timothé Luwawu-Cabarrot était titulaire pour Atlanta. Le médaillé d'argent aux JO avec les Bleus a passé 25 minutes sur le parquet pour 8 points, 3 rebonds et 1 passe.

Embiid dans le dur, "Time Lord" clutch au contre

- Boston est allé chercher une victoire à l'ancienne dans un match très fermé contre Philadelphie. Même si Joel Embiid était à côté de ses pompes à la finition (3/17), les Sixers ont été dans le match jusqu'au bout et auraient pu l'emporter si Robert Williams III n'avait pas réussi à contrer le shoot de George Niang au buzzer.

Robert Williams III : 10 points on 5-7 shooting, 4 rebounds & 3 blocks in 25 minutes (Blocked Georges Niang's potential game-winning 3 at the buzzer) pic.twitter.com/m7ifFrkxR8 — Lee Harvey (@MusikFan4Life) December 2, 2021

L'homme du match est incontestablement Jayson Tatum, qui a compensé une maladresse passagère (26 points à 9/20 au final, dont 11 dans le 4e quart-temps), par son record de rebonds en carrière (16).

Dallas et Doncic en promenade à NOLA

- Luka Doncic et les Mavs n'avaient pas envie de traîner cette nuit à New Orleans. Le Slovène et les siens ont atomisé les Pelicans dès le 1er quart-temps. Il n'a fallu que 27 minutes à Doncic pour compiler 28 points et 14 passes, dans une partie où Dallas a battu son record d'efficacité dans un match NBA avec un violent 57/83 (68.7%).

A little Luka Magic from the @dallasmavs win ✨@luka7doncic scores 28 PTS and dishes out 14 dimes to lead the way! pic.twitter.com/SVwQyQPolD — NBA (@NBA) December 2, 2021

Les Pelicans, qui allaient mieux ces derniers temps, n'ont pas vu le jour malgré les 29 points de Brandon Ingram.

Denver rechute, Washington sèche les Wolves

- Orlando a mis fin à sa série de 7 défaites consécutives lors de la réception de Denver. La maladresse de Nikola Jokic (18 points à 7/19) n'a pas aidé les Nuggets, qui ont dilapidé une avance de 16 points et laissé Cole Anthony (24 pts), Wendell Carter Jr (18 pts) et Franz Wagner (15 pts), très bon dans le money time, faire le job.

- Malgré sa bonne dynamique, Minnesota n'a pu éviter la défaite à Washington. Montrezl Harrell (27 pts) et Bradley Beal (19 pts) ont fait la différence, alors que les Wolves ont perdu Karl-Anthony Towns (34 pts) à 2 minutes de la fin pour une blessure au dos à la suite d'un dunk.

Kevin Love et les Cavs festoient à Miami

- Cleveland restait sur 20 défaites de suite à Miami. Déplumé par les absences de Jimmy Butler et Bam Adebayo, le Heat a pris une rouste devant son public, comme si les Cavs cherchaient enfin à venger le départ de LeBron pour South Beach il y a 11 ans.

Kevin Love (22 pts) a retrouvé ses talents d'artificier avec un superbe 6/8 à 3 points, aidé par les double-doubles de la paire Jarrett Allen (19-11) - Evan Mobley (17-11).

Une Tate de vainqueur !

- Houston continue de sortir des abysses, avec une 4e victoire consécutive, cette fois sur le parquet d'Oklahoma City. Les Rockets ont effacé un retard de 8 points au coup d'envoi du 4e quart-temps, en tirant profit du match assez monstrueux de Jae'Sean Tate.

L'ancien joueur du championnat australien a livré le plus gros match de sa carrière en NBA avec 32 points, 10 rebonds, 7 passes, 5 contres et 2 interceptions à 11/15 !

The historic night from @o_tate_ (32 PTS, 10 REB, 7 AST, 5 BLK) propels the @HoustonRockets to their fourth-straight victory 🚀 pic.twitter.com/XpSQxkYv3G — NBA (@NBA) December 2, 2021

- En l'absence de Paul George, les Clippers ont coulé à domicile contre les Kings, qui aiment décidément bien se déplacer à Los Angeles cette saison. Sacramento a dominé le match de la tête et des épaules, en ne relâchant l'étreinte que dans le 4e quart-temps pour que l'addition soit moins salée.

De'Aaron Fox finit meilleur marqueur du match avec 24 points, avec 11 passes décisives pour Tyrese Haliburton et 20 points en sortie de banc pour le rookie Davion Mitchell.