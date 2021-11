Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Sixers : 118-109

Hawks @ Jazz : 98-110

Blazers @ Clippers : 109-117

Giannis active le mode MVP

- En ce début de saison, les victoires sont tout sauf acquises d'avance pour les Milwaukee Bucks. Même si les Sixers étaient à nouveau décimés, avec Joel Embiid, Tobias Harris et Seth Curry out, il fallait éviter le piège tendu par Philadelphie. Les champions 2021 y sont parvenus, en partie grâce à Giannis Antetokounmpo (31 points, 16 rebonds, 4 passes et 2 contres), qui a pris ce match très au sérieux.

L'agressivité du Greek Freak a été accompagnée d'une excellente prestation de Grayson Allen. L'ancien Dukie (25 points) a dû vouloir briller le soir de l'ouverture de la NCAA, en souvenir du bon temps où il était autant réputé pour son talent que pour ses croche-pattes sur les parquets universitaires.

En face, Tyrese Kinder Maxey (31 points), Andre Drummond (17 points, 20 rebonds, 3 passes, 2 contres) et Shake Milton (20 points, 6 passes) ont fait de leur mieux en l'absence des cadres.

Les Clippers impressionnent, Batum sanctionne ses ex

- Il y a beaucoup de sérénité chez les Clippers en ce début de saison NBA. Les Californiens ont glané une cinquième victoire de suite en dominant les Blazers à domicile. Même gêné par les fautes, Paul George a eu de l'impact (24 pts, 9 rbds, 7 pds) et le reste de l'escouade de Tyronn Lue a performé dans son sillage.

Nicolas Batum a sorti son meilleur match offensif de la saison (22 points à 6/8 à 3 points) contre son ancienne équipe, poursuivant sa tournée de sanction de ses ex-employeurs après une victoire contre Charlotte deux jours plus tôt. Reggie Jackson (23 pts) continue lui aussi d'être très fiable.

Portland a de nouveau rencontré des difficultés à l'extérieur (0-5) en dépit des 27 points de Damian Lillard (4/13 à 3 points) et du double-double de Jusuf Nurkic (15 pts, 13 rbds).

The @LAClippers win their 5th straight game behind 20+ from Paul George, Reggie Jackson and Nicolas Batum!@Yg_Trece: 24 PTS, 9 REB, 7 AST@Reggie_Jackson: 23 PTS, 6 AST@nicolas88batum: 22 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/mlkXHX79Ie — NBA (@NBA) November 10, 2021

- On avait presque déjà oublié qu'Anfernee Simons était le tenant du titre au Slam Dunk Contest du All-Star Game. L'arrière des Blazers aime bien le rappeler de temps en temps...

Anfernee Simons with the JAM 💥 pic.twitter.com/kO7CCfbFsr — NBA TV (@NBATV) November 10, 2021

Utah à la maison, c'est coton

- Le Jazz a conservé son invincibilité à domicile lors de la venue d'Atlanta. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, Utah a disposé des Hawks, en partie grâce à une défense de fer dans le 4e quart-temps et à l'adresse de Donovan Mitchell (27 points à 11/20).

Atlanta, malgré les 55 points du tandem Trae Young - Kevin Huerter, peine à retrouver sa dynamique de la deuxième partie de saison dernière.

Rudy Gobert, qui n'a joué que 24 minutes à cause d'un problème de fautes, a tout de même eu le temps de capter 14 rebonds, de contrer deux adversaires et de réussir deux interceptions.

