Nikola Jokic prend une suspension… mais pas Markieff Morris

La NBA a distribué les sanctions après l’échange de vilains gestes entre Nikola Jokic (Nuggets) et Markieff Morris (Heat) lundi soir.

Les poussettes stupides et dangereuses de Nikola Jokic et Markieff Morris ne pouvaient pas rester impunies. La NBA s’est donc logiquement penchée sur le dossier dès le lendemain du match entre les Denver Nuggets et le Miami Heat.

Nikola Jokic et Markieff Morris expulsés pour des gestes bien moches

Coupable de s’être fait justice lui-même après une grosse faute de son adversaire, le MVP serbe a été suspendu un match (sans salaire donc). En revanche, Morris s’en sort mieux puisqu’il n’écope que d’une amende de 50 000 dollars. Jimmy Butler devra lui aussi renflouer les caisses de la ligue de 30 000 dollars pour son attitude après l’incident. Il avait notamment incité Jokic à le rejoindre dans le tunnel.

La sanction est logique pour Nikola Jokic. Il aurait pu faire très mal à l’intérieur de Miami, qui s’est d’ailleurs blessé au cou en tombant. Il était de dos, relâché, et ne pouvait pas voir la poussette venir. Mais en revanche, le geste de Morris est lui aussi dangereux. Il méritait aussi une suspension !

Le joueur du Heat aurait très bien pu blesser le « Joker » en le percutant de la sorte sur le côté. Un « dirty move » et non pas juste « une faute pour arrêter la contre-attaque » selon son coach Erik Spoelstra, pas très honnête ou alors franchement pas perspicace sur l’action. Les deux gestes étaient débiles. En espérant ne pas les revoir sur un terrain de basket.

