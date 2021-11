Les frères Jokic répondent à Marcus Morris et ça chauffe…

L'expulsion de Nikola Jokic et de Markieff Morris après deux mauvais gestes, dont le plus commenté à été le coup d'épaule du Serbe sur l'intérieur américain, a eu des répercussion au-delà du terrain. Marcus Morris, le jumeau de Markieff, a rapidement saisi son smartphone pour s'offusquer du geste du MVP.

Cette menace à demi-mot n'a pas vraiment plu aux frères de Nikola Jokic, dont on connaît l'envergure et le sens de l'humour très balkanique. Les frangins du Joker ont donc créé un compte Twitter uniquement pour répondre à Marcus Morris...

En quelques heures, Strahinja et Nemanja Jokic, que l'on a souvent aperçu dans des salles NBA pour soutenir leur frère - et boucher la vue des spectateurs assis derrière eux - comptent déjà 11 000 followers après ce simple tweet.

On peut déjà imaginer que les promoteurs américains, qui ne reculent devant rien, vont tenter d'organiser un combat entre les frères Morris et les frères Jokic. L'occasion est trop belle... S'il faut parier sur le tandem vainqueur, sachez juste qu'on n'osera sans doute pas miser contre deux Serbes avec ces mensurations-là, aussi "tough" les jumeaux Morris pensent-ils être...

@MookMorris2 You should leave this the way it is instead of publicly threatening our brother!Your brother made a dirty play first . If you want to make a step further be sure we will be waiting for you !! Jokic Brothers

— Jokic Brothers (@JokicBrothers) November 9, 2021