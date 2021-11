Nikola Jokic et Markieff Morris expulsés pour des gestes bien moches

Les Denver Nuggets ont décroché une belle victoire contre le Miami Heat (113-96). Mais le succès a été quelque peu gâché par l'expulsion de Nikola Jokic. Le MVP s'est fait justice lui-même après une faute grossière de Markieff Morris alors que les Nuggets partaient en contre-attaque. Frustré et en colère, le Serbe a alors poussé violemment l'intérieur du Heat, qui s'est écroulé au sol.

Nikola Jokic and Markieff Morris were both ejected from the game after the two exchanged hard fouls. pic.twitter.com/AtOklXIU5k

L'échange a provoqué un attroupement général au centre du terrain avec un Jimmy Butler remonté à bloc et déterminé à en découdre avec Nikola Jokic, au point de l'inciter à le rejoindre dans le tunnel.

"Bring that sh*t! Bring that sh*t! Bring yo ass to the back! Bring yo ass to the back! Let's go!"

Jimmy Butler was FUMING after Nikola Jokic's dirty foul on Markieff Morris 😤pic.twitter.com/UcqNgYkZOc

