Bucks @ Celtics : 101-89

Warriors @ Grizzlies : 117-116

Boston Celtics - Milwaukee Bucks : 1-0

On attendait la défense étouffante des Celtics, on a finalement eu droit à celle des Bucks. Milwaukee est venu surprendre Boston au TD Garden dans le game 1 des demi-finales de Conférence à l'Est, en limitant les C's à 89 points, tout en s'appuyant sur un Giannis Antetokounmpo pourtant maladroit.

Mais lorsque Giannis est maladroit (9/25), il sait désormais contrôler les matches d'une autre manière. Le Greek Freak a été un playmaker et a déjoué la muraille verte en distribuant le jeu et en inscrivant des paniers compliqués lorsqu'il le fallait. Résultat : un triple-double pour lancer sa série, avec 24 points, 13 rebonds et 12 passes.

Le MVP des Finales 2021 aurait d'ailleurs pu avoir une passe supplémentaire au compteur sur cette action pour... lui-même, qui a choqué tout le monde, à commencer par les Celtics, dans le 4e quart-temps.

Giannis goes off the backboard for the emphatic slam!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ABC pic.twitter.com/vyn50aa2Au — NBA (@NBA) May 1, 2022

Giannis Antetokounmpo n'était évidemment pas seul. Le match de Jrue Holiday, très fort en défense tout en compilant 25 points, 9 rebonds et 5 passes, et l'impact de Bobby Portis (15 pts, 11 rbds) se sont fait sentir.

Du côté des Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont vu ce que c'était d'affronter une défense plus rugueuse que celle des Nets. Les deux hommes ont combiné 33 points à 10/31. Boston a trop souvent eu recours au tir extérieur (18/50) et s'est montré maladroit dans des proportions qui ne pourront plus être répétées dans cette série.

On guettera aussi l'état de santé de Marcus Smart, touché à l'épaule durant la rencontre.

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors : 0-1

Il y a une raison pour laquelle les fans, les médias et ses coéquipiers attendaient avec impatience le retour de Klay Thompson cette saison après deux ans de galère. Au-delà des qualités humaines du garçon, c'est quand même un sacré joueur de basket et, quand le besoin se fait sentir, un tueur de sang froid. Thompson a aidé Golden State à se sortir du bourbier de Memphis et d'une soirée compliquée dans le game 1 de la série.

Même après une nuit difficile (6/19), Klay a rentré le shoot qu'il fallait à 36 secondes de la fin, pour donner un point d'avance aux Warriors sur le parquet des Grizzlies. Certes, il a manqué ses lancers pour plier l'affaire 30 secondes plus tard, mais Ja Morant n'a pu délivrer Memphis au buzzer sur la dernière action du match.

Quand on parle de soirée compliquée pour les Californiens, c'est avant tout parce que perdre Draymond Green sur une expulsion en première mi-temps n'a pas été un signe très encourageant. Accrocher Brandon Clarke par le maillot n'était pas d'une utilité folle et une flagrante de niveau 1 aurait pu suffire. Mais la réputation du All-Star l'a précédé et les refs lui ont indiqué le chemin du vestiaire, qu'il a emprunté après avoir pris le soin de taper dans la main de chacun de ses partenaires sur le banc pour un petit one-man show.

Draymond Green was ejected for this flagrant 2 foul. pic.twitter.com/QPYnODEXt1 — ESPN (@espn) May 1, 2022

Les Warriors auraient pu s'écrouler sans leur meilleur défenseur, mais le groupe de Steve Kerr est soudé et dispose de talents multiples cette saison. Jordan Poole a été phénoménal en sortie de banc avec un record (31 ponts) pour lui en tant que remplaçant. Stephen Curry (24 pts) et Andrew Wiggins (17 pts) ont ajouté leur pierre à l'édifice, Gary Payton II gratifiant le public le plus beau dunk de la nuit au Tennessee. On attend toujours le test de paternité qui prouve que "Young Glove" est bien le fils de "The Glove".

GP2 POSTER SLAM 💥 pic.twitter.com/zGIhhIPA3C — NBA TV (@NBATV) May 1, 2022