Top-25 : Les joueurs les plus marquants du premier tour des playoffs

25. De’Andre Hunter (Atlanta Hawks)

Ses blessures l’ont un peu fait passer sous le radar mais De’Andre Hunter montrait des progrès intéressants depuis ses débuts en NBA. Il est le seul joueur des Atlanta Hawks à avoir tiré son épingle du jeu lors de la série contre le Miami Heat. Confiant, il a converti 55% de ses tentatives pour fini meilleur marqueur de son équipe avec 21,2 points de moyenne.

Pour les Hawks, il faut espérer que ce soit le début d’un déclic chez Hunter, le quatrième choix de la draft 2019. Il est encore jeune et peut petit à petit se métamorphoser en joueur très intéressant sur les ailes.

24. Grayson Allen (Milwaukee Bucks)

Dans la lignée de sa bonne saison régulière, Grayson Allen a été déterminant en playoffs. Surtout lors des trois derniers matches de la série contre les Chicago Bulls (trois victoires), après la blessure de Khris Middleton. Il a pris le relais en enchaînant 22, 27 et 13 points. Tout en faisant preuve de beaucoup d’adresse, notamment de loin : 60 et 58%.

Les Milwaukee Bucks vont aussi avoir besoin de cet Allen percutant et inspiré lors du second tour. Middleton est out pour quelques semaines et c’est à lui d’hausser son niveau de jeu pour permettre aux champions en titre d’aller au bout.

23. Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

Personne n’a fait gaffe parce que ce sont les Memphis Grizzlies mais Desmond Bane a été impressionnant sur ce premier tour. La franchise du Tennessee n’aurait probablement pas réussi 3 comebacks sans lui. Avec un Ja Morant maladroit, son coéquipier a assumé le scoring sur cette série contre les Minnesota Timberwolves.

23 points à 49% et 48% à trois-points. Son adresse a été l’une des clés de l’équipe en attaque. Il va devoir faire au moins aussi bien contre les Golden State Warriors pour que les siens aient une chance de passer.

22. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Si jamais les playoffs ont prouvé quelque chose pour les Minnesota Timberwolves, c’est qu’il vaut mieux que cette équipe soit celle d’Anthony Edwards plutôt que celle de Karl-Anthony Towns. Le jeune sophomore a été le meilleur joueur du groupe avec 25 points et 45% aux tirs en plus de ses 40% à trois-points.

Il a fait des erreurs, bien sûr, mais son attitude correspond tellement plus à celle d’un franchise player…

21. Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Les Toronto Raptors n’ont pas réussi à renverser les Philadelphia Sixers mais ils sortent la tête haute. Notamment Pascal Siakam. L’ailier All-Star a rappelé pourquoi il est l’un des joueurs les plus intéressants de la ligue tant son profil est particulier. Il sait à peu près tout faire sur un terrain de basket. Même en playoffs.

Le Camerounais n’est peut-être pas taillé pour un rôle de première option dans une équipe vraiment ambitieuse mais on le savait déjà. N’empêche que n’importe quelle superstar ferait un excellent choix en allant rejoindre Siakam et sa bande dans l’Ontario.