Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Cavs : 102-114

Magic @ Pacers : 102-123

Celtics @ Bulls : 107-121

Blazers @ Bucks : 111-119

Heat @ Wolves : 101-105

Warriors @ Pelicans : 83-128

Knicks @ Thunder : 129-119

Jazz @ Clippers : 114-121

- Comme par hasard, c'est le jour où on enregistre un podcast sur les Celtics que leur série de 9 victoires consécutives prend fin. C'est Chicago, pourtant en crise de résultats, qui a fait mordre la poussière à Boston, sans véritablement trembler et en maîtrisant le match. DeMar DeRozan (28 pts) et Zach LaVine (22 pts) ont été les artilleurs principaux des Bulls, qui restaient sur 5 défaites en 6 matches. Jayson Tatum (28 pts) et ses coéquipiers ont, une fois n'est pas coutume, manqué un peu de combativité et ont donné l'impression de se résigner assez rapidement.

- Milwaukee en a du coup profité pour se rapprocher. Les Bucks ont disposé des Blazers grâce à un effort plus soutenu en deuxième mi-temps et à l'extraterrestre qu'est Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak a inscrit 37 points et donné 6 passes en 35 minutes et à 16/23, avec un "petit" poster des familles sur Jusuf Nurkic à son actif pour ne rien gâcher.

Les Bucks ont à nouveau été impressionnants défensivement, notamment Brook Lopez, auteur de 5 contres. Portland a dû jouer sans Damian Lillard, de nouveau touché au mollet, qui va devoir à nouveau prendre son mal en patience pendant une ou deux semaines.

Giannis went to WORK in the @Bucks win 💪 🦌 @Giannis_An34: 37 PTS, 7 REB, 6 AST, 2 STL pic.twitter.com/Y1QiL1TQut — NBA (@NBA) November 22, 2022

- Si les Cavs n'ont pas disputé les playoffs NBA l'an dernier, c'est à cause des Hawks. Les deux équipes se retrouvaient pour la première fois depuis le play-in 2022 et Cleveland a pu prendre sa revanche. Les joueurs de JB Bickerstaff ont retrouvé leur allant du tout début de saison et l'ont emporté à domicile. Donovan Mitchell (29 pts, 9 pds) n'était pas encore dans l'Ohio la saison passée, mais ça ne l'a pas empêché d'être l'élément moteur des Cavs avec Darius Garland (26 pts), notamment dans le 4e quart-temps où Cleveland a creusé l'écart.

Les Cavs sont 3e à l'Est et sur une série de 3 victoires de rang après avoir essuyé 5 défaites de suite. C'est une bonne nouvelle sur le plan mental pour cette équipe qui se rêve en outsider derrière les deux cadors de la Conférence.

- Encore une soirée classique de boulot pour Tyrese Haliburton, le meilleur passeur NBA, avec un double-double (18 pts, 14 pds) pour sereinement guider les Pacers vers un succès à la maison contre Orlando. C'est la 5e victoire de suite pour Indiana, qui continue de dépasser les attentes avec un jeu intéressant et de belles promesses, qu'importe si le front office décide d'y couper court ou non en cours de saison avec des trades en pagaille. Les Pacers sont 4e à l'Est !

- Au rayon des équipes en forme, les Wolves se posent-là. Le jeu pratiqué et l'alchimie ne semblent toujours pas optimaux, mais Minnesota a quand même gagné pour la quatrième fois de suite cette nuit contre Miami. Menés de 13 points à la mi-temps, Rudy Gobert et ses coéquipiers ont pris une soufflante de la part de Chris Finch et se sont réveillés de manière spectaculaire après le repos.

Karl-Anthony Towns (25 pts), Anthony Edwards (22 pts) et Jaden McDaniels (22 pts) ont été les plus prolifiques, alors que Rudy n'a pas pris le moindre tir et s'est concentré sur la défense (9 rebonds et 2 contres).

Le Heat continue d'inquiéter sans Jimmy Butler et est désormais sur une série de 4 défaites de rang.

- Steve Kerr se doutait qu'en se déplaçant à New Orleans sans Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins, il avait peu de chances de voir son équipe gagner. Cela s'est confirmé assez rapidement... Les Pelicans ont torpillé les Warriors en l'emportant avec... 45 points d'avance. Les jeunes de Golden State ont pris le bouillon face à Brandon Ingram (34 pts, son total le plus élevé cette saison), Zion Williamson (de retour après trois matches d'absence) et leurs camarades.

NOLA est cinquième à l'Ouest tout en ayant encore une marge de progression évidente, ce qui est plutôt encourageant. Les Warriors restent eux coincés à la 11e place avec un bilan toujours négatif (8-10).

- Les Knicks - et surtout leurs fans - avaient encore en travers l'humiliation que leur ont infligée le Thunder au Madison Square Garden il y a quelques jours. New York n'a cette fois pas pris 145 points en 4 quart-temps et a montré plus de dureté et d'envie sur le parquet d'OKC.

Jalen Brunson, qui ne battra pas le record de lancers consécutifs réussis de Courtney Lee puisqu'il en a manqué un cette nuit, a sonné la charge avec son record de points sous le maillot des Knicks (34 pts) avec l'aide de RJ Barrett et Julius Randle (25 pts chacun).

Jalen Brunson balled out for a season-high 34 points in the @nyknicks W! #NewYorkForever 🔥 @jalenbrunson1: 34 PTS, 9 AST pic.twitter.com/vcr0TLaHYu — NBA (@NBA) November 22, 2022

Evan Fournier n'a de nouveau pas été sollicité, mais cette fois il a au moins été accompagné par Svi Mykhailiuk et Ryan Arcidiacono.

- Sans Paul George, mais avec un Kawhi Leonard limité au niveau des minutes, les Clippers ont décroché un succès à domicile face à Utah, le leader de l'Ouest. Dans une partie faite de runs et d'avantages dilapidés, les Californiens se sont appuyés sur Norman Powell (30 pts), Reggie Jackson (27 pts) et un 4e quart-temps de feu (33-21) pour faire plier le Jazz.

Nicolas Batum a joué 25 minutes en sortie de banc pour 7 points, 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.