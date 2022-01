Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Bucks : 99-118

Wolves @ Grizzlies : 108-116

Clippers @ Pelicans : 89-113

Thunder @ Nets : 130-109

Blazers @ Nuggets : 108-140

Cam Reddish débarque aux Knicks, Atlanta récupère un pick et Kevin Knox

En ce moment, les montagnes accouchent de souris en NBA en matière d'affiches alléchantes. On se disait que le match entre Milwaukee champion en titre, et Golden State, n°1 de la ligue, pouvait donner quelque chose de sympa. Giannis Antetokounmpo et les Bucks pensent sans doute que ça a été le cas. Les Warriors, nettement moins.

Le "Greek Freak" et ses camarades ont littéralement écrasé leurs visiteurs, face auxquels ils menaient 77-38 à la mi-temps, avant de dérouler et de laisser le garbage time faire son oeuvre pour que la note paraisse moins salée.

Giannis a été beaucoup trop dominant pour des Warriors apathiques et à côté de leurs pompes : le MVP des Finales n'a eu besoin que de 30 minutes pour poser 30 points, 12 rebonds et 11 passes, aidé par Khris Middleton (23 pts) et Bobby Portis (20 pts) notamment.

Il s'agissait du premier match de Mike Budenholzer après quatre rencontres passées dans le protocole Covid.

Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) went off for a 30 point triple-double..in under 30 mins played! 🏀 30 PTS | 12 REB | 11 AST pic.twitter.com/9vJ6oD97E8 — NBA (@NBA) January 14, 2022

Et de 11 pour Memphis

- Les Grizzlies ont encore réussi un meilleur finish que leurs adversaires, pour prolonger leur superbe série de victoires (11). Ce sont les Wolves qui ont cette fois subi la loi de Memphis, malgré les efforts d'Anthony Edwards (30 pts), D'Angelo Russell (29 pts, 6 pds) et Karl-Anthony Towns (25 pts, 9 rbds).

Les joueurs de Taylor Jenkins ont répondu à nouveau collectivement et en se partageant les tâches entre Desmond Bane (21 pts), Jaren Jackson Jr (20 pts) et Ja Morant (16 pts, 9 pds). Le facteur X de la nuit pour les Grizzlies aura été John Konchar, auteur de 15 points et d'un record en carrière avec 17 rebonds.

Sans KD, Brooklyn prend cher, SGA en jambes

- Brooklyn avait décidé de laisser Kevin Durant au repos pour la réception d'OKC et Kyrie Irving n'était évidemment pas en tenue puisque le match était à domicile. Du coup, James Harden a dû porter seul les Nets et le résultat n'a pas été probant. Visiblement fatigué, le "Bearded One" n'a rien pu faire face à la déferlante du Thunder, tout heureux de trouver des New Yorkais éreintés par leur récent road trip.

Shai Gilgeous-Alexander s'est régalé en frôlant le triple-double (33 pts, 10 rbds, 9 pds), avec le concours de Luguentz Dort (27 pts).

- New Orleans n'a jamais été mené et a même compté jusqu'à 28 points d'avance contre les Clippers. Les Pelicans se sont promenés avec, encore une fois, un excellent Brandon Ingram (24 points) et un Jonas Valanciunas en double-double (18 pts, 16 rbds).

Nicolas Batum était titulaire et a apporté 6 points, 4 rebonds et 3 contres en 24 minutes.

Campazzo régale, Denver facile contre Portland

- Dans le dernier match de la nuit, il n'y a pas non plus eu beaucoup de suspense. Denver a étrillé Portland qui jouait sans Damian Lillard (peut-être pour toute la saison), CJ McCollum et même Anfernee Simons... Nikola Jokic et ses camarades n'ont pas eu pitié.

Le Serbe a posé 20 points, 8 rebonds, 7 passes et 2 contres en 28 minutes avant de filer à la sieste. Le banc des Nuggets a fait le job ensuite, avec un récital de Facundo Campazzo (18 pts, 12 pds) et les tranchants Bones Hyland (17 pts) et Zeke Nnaji (16 pts, 9 rbds).

"Facu" n'a pas ménagé l'amour-propre des Blazers cette nuit...