Cam Reddish débarque aux Knicks, Atlanta récupère un pick et Kevin Knox

Hop, une petite Woj bomb qui en préfigure d'autre dans les semaines qui viennent ! Les New York Knicks sont passés à l'action et les Hawks se sont aussi mis en mouvement. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Cam Reddish, le jeune ailier d'Atlanta, est envoyé à New York, en échange d'un 1er tour 2022 protégé top 18 (via Charlotte). Les Hawks cherchaient apparemment depuis plusieurs semaines à récupérer un pick en échange de l'ex-Dukie. Ils auront donc ce pick protégé, mais aussi Kevin Knox, en perdition depuis son arrivée en NBA.

Dans ce même package, dans lequel Brooklyn est impliqué, les Knicks récupèrent également Solomon Hill et un 2e tour de Draft 2025.

On ne peut s'empêcher de remarquer que New York possède désormais deux des membres du trio de Duke, avec RJ Barrett et Cam Reddish. De là à imaginer qu'ils se positionneront sur le troisième larron, Zion Williamson, dans un futur pas si éloigné, il n'y a qu'un pas...

Les médias US peuvent-ils vraiment pousser Zion Williamson aux Knicks ?

Cam Reddish est plutôt sur une bonne dynamique avec un mois de décembre à 14 points et 27 minutes de moyenne, ce qu'il n'avait jamais connu jusque-là en NBA. Les Knicks récupèrent avec lui un jeune ailier au potentiel énorme mais qui n'a pas encore eu l'opportunité de durablement se montrer.

Du côté d'Atlanta, où on entend visiblement bouger de manière significative avant la deadline, il est possible que les atouts récupérés soient inclus dans un autre deal pour récupérer un plus gros poisson. On sait que Travis Schlenk, le GM, continue de discuter avec Daryl Morey, son homologue de Philadelphie, autour du cas Ben Simmons.