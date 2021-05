Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Cavs : 134-118, après prolongation

Hornets @ Pistons : 102-99

Nets @ Bucks : 118-124

Mavs @ Heat : 127-113

Warriors @ Pelicans : 103-108

Kings @ Thunder : 103-99

Raptors @ Clippers : 100-105

Giannis ne ploie devant personne à l'Est

- Ce n'est "que" de la saison régulière, mais les Bucks sont en train de prendre confiance. Giannis Antetokounmpo (36 pts) et ses camarades ont battu les Nets pour le deuxième fois en trois jours, et ce après avoir battu deux fois de suite Philadelphie il y a peu.

On n'a pas eu droit à duel au scoring aussi violent que dimanche entre Giannis et Kevin Durant (32 pts quand même), puisque cette fois c'est Kyrie Irving qui a mis son grain de sel (38 pts) dans l'équation.

A eux deux, Kyrie et KD ont inscrit 70 des 118 points de leur équipe, là où Milwaukee a mieux réparti la marque, avec un très bon Jrue Holiday (23 pts, 10 pds, 8 rbds) et un Khris Middleton appliqué (23 pts).

Giannis follows up his season high 49 with 36, leading the @Bucks to another W vs. BKN! 🔥 pic.twitter.com/UUEwEtlr8Y — NBA (@NBA) May 5, 2021

- On se demande ce que Kevin Durant et PJ Tucker ont bien pu se raconter ici. Vu leur intensité, ça a sans doute causé des meilleures crypto-monnaies du moment ou de la défaite du PSG en Ligue des champions.

KD and PJ Tucker having some words 👀 pic.twitter.com/99UbucplEX — Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2021

Phoenix-Utah, le chassé-croisé continue

- Phoenix a repris la première place de la NBA à Utah, mais dieu que ce fut compliqué ! Les Suns ont conquis leur 5e victoire de suite en prolongation contre Cleveland, avec 31 points de Devin Booker et un double-double de Chris Paul (23 pts, 16 pds).

Les Cavs de Collin Sexton (29 pts) et Isaac Okoro (32 pts) ont bien tenu avant de complètement disparaître en prolongation, où ils ont d'emblée pris un 15-0.

- Cameron Johnson n'est pas qu'un shooteur. La preuve.

Cameron Johnson with the poster and stare-down on Jarrett Allen 😱 pic.twitter.com/tOcSXjg2vf — ESPN (@espn) May 5, 2021

Lonzo Ball clutch !

- Lonzo Ball a un gros mental. Il l'a prouvé cette nuit contre les Warriors, au sortir d'un match horrible en termes d'adresse à 3/18. Le meneur des New Orleans Pelicans, qui a envoyé un SMS d'excuses à Zion Williamson pour la pauvreté de son dernier match, a été l'élément déterminant de la victoire des Pels face à Golden State.

Outre ses 33 points avec 7 paniers primés, Ball a rentré le panier le plus important de la partie à 30 secondes de la fin pour virer en tête.

🔥 Career high tying 33 PTS for @ZO2_

🔥 Game-winning jumper in final minute#WontBowDown pic.twitter.com/8MpVhGxLmz — NBA (@NBA) May 5, 2021

- Stephen Curry a encore fait de son mieux (37 pts) pour faire gagner les Warriors, mais n'a pu fêter son titre de joueur NBA du mois à l'Ouest avec un succès. On notera que les dieux du basket ont tenté de lui imposer un challenge supplémentaire en plongeant la salle dans l'obscurité alors qu'il s'apprêtait à shooter...

Steph literally shot the lights out in New Orleans 🤫 pic.twitter.com/ack0e03RBH — SportsCenter (@SportsCenter) May 5, 2021

Du bon Doumbouya

- Sekou Doumbouya (20 pts, 8 rbds, 2 pds, 1 stl) a été très bon avec les Pistons malgré la défaite à domicile contre Charlotte. Detroit a donné du fil à retordre aux Hornets, mais LaMelo Ball (23 pts, 7 rbds, 6 pds) et sa bande ont tout de même pris le dessus pour revenir à deux victoires de Boston, 7e.

Killian Hayes était lui aussi titulaire. S'il a encore montré de belles disposition à la passe (7 assists) et de l'activité (5 rebonds, 1 contre, 1 interception), le rookie français a encore perdu trop de ballons (7). C'est le métier qui rentre.

Tim Hardaway Jr brille sur les terres de son père

- Tim Hardaway Jr a choisi la salle de Miami, où le maillot de son père flotte dans les hauteurs, pour déclencher un incendie à 3 points et guider Dallas vers la victoire. Les Mavs se sont emparés de la 5e place à l'Ouest grâce notamment aux 10 paniers à 3 points de "THJ", auteur de 36 points.

💦 Career-high 10 THREES for THJ 💦@T_HardJR (36 PTS) ties a franchise record with 10 triples in the @dallasmavs win. pic.twitter.com/VCi5xp1Pxc — NBA (@NBA) May 5, 2021

Luka Doncic (23 pts) a réussi à éviter de prendre une nouvelle faute technique synonyme de suspension.

Bonne entrée de Hoard, Maledon discret

- Avec 7 joueurs entre 13 et 18 points, les Kings se sont un peu remontés le moral après l'annonce de la blessure au genou de Tyrese Haliburton. Sacramento a dominé OKC sans avoir besoin d'un scoreur dominant.

Théo Maledon (6 pts à 2/10) ne s'est pas mis en évidence ce coup-ci pour le Thunder, au contraire de Jaylen Hoard, auteur d'une bonne entrée avec 9 points, 7 rebonds, 2 passes et 1 contre en 18 minutes.

- Dans le dernier match de la nuit, les Clippers ont stoppé leur série de trois défaites consécutives en arrachant une victoire à domicile contre les Raptors.

Rien de forcément très enthousiasmant de la part de L.A., qui s'en est remis à Paul George et Marcus Morris (22 pts tous les deux) avec un Kawhi Leonard discret (13 points sur 6 tirs) pour garder le contrôle sur la 3e place à l'Ouest.

- Ivica Zubac s'est lui payé Pascal Siakam et commence à devenir coutumier du gros tomar qui fait bobo.