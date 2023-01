Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hornets : 117-122

Pacers @ Grizzlies : 100-112

Clippers @ Cavs : 99-122

Pelicans @ Bucks : 110-135

Podcast #74 : Sacramento Kings, la revanche des mal-aimés

- Giannis Antetokounmpo et les Bucks n'ont pas montré de pitié pour les Pelicans et leur descente aux enfers. NOLA s'est incliné pour la 8e fois de suite et a pris Giannis en pleine face. Le "Greek Freak" a compilé 50 points et 13 rebonds en... 30 minutes, à cinq longueurs de son record de points en NBA. Milwaukee n'a jamais été derrière au score et a inscrit 130 points pour la 5e fois en 7 matches, pour décrocher une quatrième victoire consécutive.

A la pause, Giannis était déjà à 29 points et 10 rebonds, mais il n'a pas relâché son effort. C'est sur un shoot à 3 points qui a surpris ses adversaires que le double MVP a atteint la barre des 50 points.

GIANNIS 50 PIECE‼️ pic.twitter.com/DtBHbxN42q — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 30, 2023

Les Pels étaient privés de leurs trois meilleurs scoreurs, Zion Williamson, Brandon Ingram et CJ McCollum. Il ne va pas falloir trop tarder à réagir pour New Orleans, qui avait fait un superbe début de saison mais est en train de glisser dans les eaux troubles de la Conférence Ouest, à la 8e place.

- Memphis était sur une mauvaise dynamique avec 5 défaites de suite. Il fallait réagir et les Grizzlies l'ont fait à domicile contre Indiana. C'était pourtant mal parti après une première mi-temps ratée (-12), mais Taylor Jenkins et ses joueurs ont su faire les ajustements nécessaires. Ja Morant a signé son cinquième triple-double de la saison avec 27 points, 15 passes et 10 rebonds, réveillant les siens avec l'aide de Jaren Jackson Jr (28 pts, 8 rbds, 5 blks).

C'est défensivement que Memphis a haussé le ton, limitant Indiana à 38 points sur les deux derniers quart-temps. La franchise du Tennessee peut repartir de l'avant et n'est, finalement, qu'à deux longueurs derrière le leader Denver, qui ne carbure pas non plus incroyablement ces derniers jours.

- Les Clippers restaient sur 5 victoires de suite mais n'avaient clairement pas envie de se battre à tout prix pour préserver cette série. Lors de leur déplacement à Cleveland, les Californiens ont ainsi laissé Kawhi Leonard et Paul George au repos. Résultat : une rouste. Les Cavs ne se sont pas fait prier et ont déroulé leur jeu, en comptant jusqu'à 40 points d'avance.

Cedi Osman a égalé son record de points en NBA (29) en shootant à 7/7 à 3 points. Donovan Mitchell (11 pts) n'a lui pas eu à forcer pour son retour à la compétition après trois matches d'absence.

Nicolas Batum était titulaire mais n'a joué que 7 minutes, sans que ce soit apparemment lié à une blessure. Moussa Diabaté a lui eu droit à 30 minutes en sortie de banc et a apporté 13 points, 5 rebonds, 1 interception et 1 passe.

- Les Hornets vivent leur meilleure période de la saison et on ne s'attendait presque plus à voir ça. Charlotte a stoppé Miami, qui restait sur 3 victoires de suite, pour décrocher une 4e victoire en 6 matches. Terry Rozier (31 pts, 7 pds, 6 rbds) était intenable et le Heat n'a pas non plus vraiment pu limiter PJ Washington (27 pts), Gordon Hayward (20 pts à 7/7) et LaMelo Ball, qui a inscrit 13 de ses 19 points dans le 4e quart-temps.

Les 52 points de Jimmy Butler (28) et Tyler Herro (24) n'ont pas suffi. Miami a manqué de mordant contre un adversaire à sa portée.