Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Hawks : 116-124

Mavs @ Heat : 107-99

Celtics @ Sixers : 135-87

Pacers @ Bucks : 119-128

Hornets @ Wolves : 120-126

Grizzlies @ Pelicans : 121-109

Clippers @ Suns : 96-103

- Les Sixers avaient tout pour faire passer une bonne soirée à leurs fans. James Harden a été présenté officiellement au public avec la cloche de Philadelphie et l'adversaire, Boston, était sur une série de 8 victoires de suite pour pimenter l'opposition. Les gens qui se sont déplacés jusqu'au Wells Fargo Center doivent le regretter amèrement à l'heure qu'il est...

Philadelphie a été A-TO-MI-SÉ par Boston, pour l'une des défaites les plus larges de l'histoire de la franchise à domicile. Les Celtics ont confirmé leur superbe forme du moment en l'emportant de 48 points tout en humiliant un possible adversaire en playoffs. A la mi-temps, Jayson Tatum (28 pts, 12 rbds, 6 pds), Jaylen Brown (29 pts) et leurs coéquipiers menaient déjà de 27 points.

Joel Embiid (19 pts) a été lui aussi impuissant et a vu sa série de 31 matches consécutifs avec au moins 25 points au compteur s'arrêter brutalement.

Jaylen Brown & Jayson Tatum combined for 57 points to power the @celtics to their 9th straight victory! #BleedGreen@jaytatum0: 28 PTS, 12 REB, 6 AST, 2 BLK@FCHWPO: 29 PTS, 8 REB, 3 AST pic.twitter.com/cgYcBJO2a7 — NBA (@NBA) February 16, 2022

- Le MVP de la nuit est habitué à ce genre de distinctions, mais plutôt en fin de saison ou au moment des Finales. Laissé au repos lors du dernier match, Giannis Antetokounmpo avait suffisamment rechargé ses batteries au moment de recevoir Indiana cette nuit.

Le Greek Freak a été complètement ingérable et a fini la partie avec 50 points (à 17/21), 14 rebonds et 4 passes en 36 minutes. C'est seulement la 12e fois dans l'histoire de la NBA qu'un joueur marque au moins 50 points en shootant à 80%.

Did someone order a 5️⃣ 0️⃣ piece?@Giannis_An34 was UNSTOPPABLE and EFFICIENT for the @Bucks leading them to the W! 🏀 50 PTS (17-21 FGM)

🏀 14 REB

🏀 4 AST pic.twitter.com/yDLn9wabqg — NBA (@NBA) February 16, 2022

Pour sa troisième apparition avec les Pacers, Tyrese Haliburton a apporté 17 points, 8 passes et 4 interceptions.

- En back to back après leur superbe victoire face aux Warriors, les Clippers ont mené une vaillante bataille face aux Suns. Phoenix, plus frais, l'a emporté d'une courte tête grâce à son tandem Devin Booker (26 pts) - Chris Paul (17 pts, 14 pds) pour une 17e victoire en 18 matches.

Nicolas Batum était dans le cinq et s'est montré tranchant avec 18 points, 7 rebonds et 2 contres en 25 minutes.

- Les Cavs n'avaient plus perdu deux matches de suite depuis décembre dernier, mais Atlanta et ce pétard ambulant que l'on nomme Trae Young sont passés par là cette nuit. Le meneur All-Star a claqué 41 points et 9 passes (à 13/22) avec l'aide de Danilo Gallinari (25 pts) pour contrarier le troisième de l'Est.

Darius Garland (30 pts), Evan Mobley (22 pts, 10 rbds) et Kevin Love (20 pts) ont eu du répondant, mais Cleveland n'a jamais réussi à contrôler la partie défensivement comme c'est généralement le cas depuis le début de la saison NBA.

🥶 Trae Young followed up a 23 point first half with 18 in the second to finish with 41 Points in the @ATLHawks win! #TrueToAtlanta@TheTraeYoung: 41 PTS, 9 AST, 4 3PM pic.twitter.com/IlrHImiNIC — NBA (@NBA) February 16, 2022

- Les Mavs sont venus stopper la bonne dynamique du Heat en s'imposant en Floride. Luka Doncic (21 pts) et quatre de ses coéquipiers ont inscrit au moins 10 points, notamment la nouvelle acquisition Davis Bertans (12 pts), pendant que Jimmy Butler et Bam Adebayo compilaient 40 points en vain.

Depuis le début de l'année 2022, Dallas a gagné 17 de ses 23 matches et pointe au 5e rang à l'Ouest. Sans cataclysme, les Texans devraient goûter aux playoffs sans passer par le play-in tournament.

- Les Wolves ne sont plus la même équipe en 2022. Mentalement, ils sont désormais capables de surmonter des obstacles et de remporter des matches aussi compliqués que celui face à Charlotte cette nuit. Menés de 13 points dans le 4e quart-temps, les joueurs de Chris Finch ont renversé la situation puis se sont imposés en prolongation.

Karl-Anthony Towns a été dominateur (39 pts, dont 23 en deuxième mi-temps et 7 en overtime, 15 rbds) pour aider les siens à l'emporter.

Big KAT came up HUGE for the @Timberwolves dropping 23 points in the second half and OT to secure the win! #RaisedByWolves@KarlTowns: 39 PTS, 15 REB, 4 3PM pic.twitter.com/6xBRgiH320 — NBA (@NBA) February 16, 2022

- Ja Morant n'est pas là ? Qu'importe, Memphis a déjà vécu cette situation et est capable de s'adapter. On l'a de nouveau vu cette nuit sur le parquet des Pelicans. Tyus Jones, titulaire à la place du All-Star, a tout simplement réussi son meilleur match en NBA avec 27 points (record personnel) et 9 passes, pour orchestrer tout ce petit monde et signer une 6e victoire de suite.

CJ McCollum est déjà un métronome à NOLA, comme le prouve son nouveau match à 30 points. 7 passes et 6 rebonds.