Apparemment, les Nets n’aimaient pas James Harden…

En voyant James Harden tout faire pour quitter Brooklyn avant la deadline, on avait bien compris que les relations entre le MVP 2018 et ses partenaires n'étaient pas forcément au beau fixe, notamment avec Kyrie Irving. Ce dernier était sans doute un peu trop original pour Harden, que l'on disait halluciné par les passe-droits dont bénéficiait son coéquipier et par ses coutumes. Visiblement, Harden n'était pas particulièrement apprécié dans le vestiaire non plus...

A en croire le journaliste Anthony Puccio, le reste du groupe ne portait pas - ou plus - James Harden dans son coeur, notamment en raison de sa tendance à ne pas tout donner dans la difficulté. D'après Puccio, la plupart des "survivants" de la trade deadline ne cachent pas leur animosité envers leur ex-coéquipier lorsqu'ils s'expriment, en off, avec des membres du staff ou de la presse.

Pour le premier match de Seth Curry, le "remplaçant" de James Harden sur le plan numérique, l'atmosphère était au beau fixe et les Nets l'ont emporté après 11 défaites consécutives. La présence du Bearded One était devenue pesante depuis qu'il avait fait connaître son souhait d'être transféré à Philadelphie.

Malgré son niveau et sa régularité exceptionnels depuis le début de sa carrière ou presque, Harden continue d'avoir cette fâcheuse tendance à fuir et à faire fuir. Sa collaboration avec Joel Embiid, un leader un peu plus vocal et démonstratif que Kevin Durant, en dira long sur sa capacité d'adaptation.

