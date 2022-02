Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Wizards : 94-103

Kings @ Nets : 85-109

Thunder @ Knicks : 127-123, après prolongation

Spurs @ Bulls : 109-120

Blazers @ Bucks : 122-107

Raptors @ Pelicans : 90-120

Magic @ Nuggets : 111-121

Rockets @ Jazz : 101-135

Warriors @ Clippers : 104-119

Il y aura bien deux joueurs des Cavaliers au All-Star Game de Cleveland

- Miracle, Brooklyn a regagné un match de basket ! Après 11 défaites de suite, les Nets sont sortis du trou à domicile contre Sacramento. Sans Kyrie Irving, ni Kevin Durant et Ben Simmons, les joueurs de Steve Nash se sont rebiffés en partie grâce au coup de lifting opéré à la deadline.

Pour son premier match, Seth Curry a inscrit 23 points à 10/18 avec 7 rebonds et 5 passes à la clé. Autre recrue récente, Andre Drummond apporté 11 points, 9 rebonds et 4 passes. Bruce Brown a lui réussi son meilleur match de la saison avec 19 points, 6 passes et 5 interceptions.

That jumper is so smooth. Seth Curry gets his first @BrooklynNets bucket! pic.twitter.com/7TmTkKY2b3 — NBA (@NBA) February 15, 2022

Quelque chose a l'air de s'être passé...

Seth Curry & Andre Drummond show out in their @BrooklynNets debut!@sdotcurry: 23 PTS, 7 REB, 5 AST@AndreDrummond: 11 PTS, 9 REB, 4 AST pic.twitter.com/g4PHJtvxTe — NBA (@NBA) February 15, 2022

- Les Knicks s'effondrent, épisode 56. En contrôle des opérations en deuxième mi-temps avec 11 points d'avance, New York s'est incliné en prolongation à domicile contre Oklahoma City. Même avec un triple-double de Julius Randle (30 pts, 13 rbds, 10 pds) et 29 points d'Evan Fournier, les hommes de Thibodeau n'ont pas fini le job.

La jeunesse du Thunder, incarnée par Josh Giddey, en triple-double (28 pts, 12 pds, 11 rbds), et Tre Mann (30 pts), les deux plus récents premiers tours de Draft de la franchise, a prévalu.

⛈️ @tre2mann3 and @joshgiddey each score career highs in the @okcthunder OT win! Mann: 30 PTS

Giddey: 28 PTS, 11 REB, 12 AST pic.twitter.com/Ph0m9Yv70E — NBA (@NBA) February 15, 2022

- DeMar DeRozan est le roi du 4e quart-temps cette saison, entre autres. Le All-Star des Bulls a fait des misères à son ancienne équipe de San Antonio cette nuit, avec 40 points (son 7e match de suite à 30 points ou plus), dont 19 dans le seul 4e quart-temps. Aucun autre joueur n'a marqué plus de points (431) que DeRozan cette saison en NBA dans l'ultime période.

- On pensait voir Portland plonger au classement après les mouvements autour de la deadline. C'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Les Blazers ont profité de l'absence de Giannis Antetokounmpo pour aller s'imposer à Milwaukee et enregistrer une troisième victoire de rang.

Anfernee Simons (31 pts), y est pour beaucoup, notamment grâce à son adresse extérieure à la hausse.

- Pendant que son ancienne équipe se requinque, CJ McCollum prend ses marques avec New Orleans. Sa première victoire avec les Pelicans est survenue cette nuit, lors de la promenade contre Toronto. Avec 23 points à 9/13, McCollum a mené la danse avant que le large avantage en faveur de NOLA n'incite Willie Green à faire tourner.

- Rudy Gobert a fait son retour après 9 matches d'absence avec le Jazz. Le Français a participé à la facile victoire à domicile contre Houston en posant 14 points en 22 minutes, avant de prendre place sur le banc une fois la rencontre pliée. Donovan Mitchell (30 pts) et Bojan Bogdanovic (22 pts) ont fait le gros du boulot en attaque.

- Les Clippers ont joué une belle participation pour vaincre Golden State cette nuit. Nicolas Batum (14 pts, 8 rbds, 2 stls) et ses camarades ont montré de la solidité et de l'efficacité contre la deuxième meilleure équipe de NBA.

Terance Mann (25 pts) n'avait jamais autant scoré cette saison. On croyait Stephen Curry parti pour un match à 50 points, mais le meneur des Warriors s'est arrêté à 33 et a vécu une deuxième mi-temps plus difficile.

- Les Pistons ont subi leur 8e défaite consécutive sur le parquet de Washington. Kyle Kuzma (23 pts), KCP (16 pts) et Deni Avdija (12 pts, 15 rbds, son record en NBA) ont pesé lourd. Killian Hayes a joué 12 minutes en sortie de banc pour 3 passes et aucun panier marqué.

- Denver a pris le dessus sur Orlando avec 26 points pour Nikola Jokic et une attaque équilibrée où 5 autres joueurs ont inscrit au moins 10 points. Les Nuggets n'ont pas tremblé et consolident leur place dans le top 6 à l'Ouest.