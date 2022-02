Jarrett Allen va remplacer James Harden et devenir un All-Star pour la première fois de sa carrière. C’est mérité pour le pivot des Cavs.

Jarrett Allen est le meilleur joueur des Cleveland Cavaliers cette saison, ou au moins le plus impactant, selon la majorité des statistiques avancées. Pourtant, c’est son coéquipier Darius Garland qui a été retenu par les coaches pour représenter la franchise de l’Ohio au prochain All-Star Game, qui aura lieu dans la Quicken Loans Arena.

Mais le pivot va tout de même avoir le droit à son invitation. En effet, il a été choisi par la ligue pour remplacer James Harden, forfait pour l’événement en raison d’une blessure aux ischios. C’est seulement la neuvième fois dans l’Histoire des Cavaliers que l’organisation envoie deux joueurs au All-Star Game. Les deux coéquipiers seront dans l’équipe de LeBron James, le joueur le plus emblématique à avoir porté le maillot de la franchise.

Jarrett Allen était en concurrence avec Pascal Siakam notamment. Il compile plus de 16 points et 11 rebonds de moyenne cette saison, à 66% de réussite aux tirs tout en contribuant à la fois en attaque et en défense.

