CQFR : Giannis en fusion, Wembanyama brille face aux Lakers

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Pistons : 129-111

Pelicans @ Wizards : 142-122

Hornets @ Heat : 104-115

Hawks @ Raptors : 128-135

Grizzlies @ Rockets : 104-117

Pacers @ Bucks : 126-140

Lakers @ Spurs : 122-119

Nets @ Suns : 116-112

Knicks @ Jazz : 113-117

Draymond Green suspendu indéfiniment !

- Giannis Antetokounmpo a battu le record de points pour un joueur sous le maillot des Bucks cette nuit contre Indiana. Le Greek Freak a effacé Michael Redd des tablettes en inscrivant 64 points pour aider Milwaukee à l'emporter, ajoutant 14 rebonds, 4 interceptions et 3 passes à son récital. Giannis est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à marquer au moins 20 paniers et 20 lancers dans un match, tout en shootant à 70% dans ces deux secteurs. Jamais un joueur n'avait marqué autant de points en prenant moins de 30 tirs également.

Ce record a donné lieu à une situation tendue après la rencontre, puisqu'une embrouille entre des joueurs des deux équipes et les staffs a eu lieu dans le couloir qui mène aux vestiaires. Le conflit portait sur le ballon du match, que Giannis voulait récupérer, alors que les Pacers souhaitaient le donner à leur rookie Oscar Tshiebwe, auteur de ses premiers points en NBA. Un assistant de Rick Carlisle a apparemment reçu un coup de coude aux côtes de la part d'un joueur de Milwaukee, mais aucun coup de poing n'a été échangé jusqu'à ce que les deux groupes soient séparés.

The Pacers took the game ball after Giannis' 64-point career-high Giannis attempted to retrieve the ball (via @ChrisBHaynes) pic.twitter.com/bFQLGmbuvv https://t.co/4rtkDzcNJD — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 14, 2023

- Victor Wembanyama continue de faire des stats et d'apprivoiser le poste de pivot en NBA... et San Antonio continue de perdre. Les Spurs ont subi leur 18e défaite consécutive lors de la réception des Lakers. Los Angeles s'était pourtant déplacé sans LeBron James pour ce premier volet entre les deux équipes. Menés de 20 points en début de 4e quart-temps, les Texans ont réussi un joli comeback initié par Wembanyama et sont revenus à un point dans le money time, échouant de peu dans leur tentative. Le prodige français a fini avec 30 points, 13 rebonds et 6 contres, devenant le premier rookie à sortir un match avec au moins 30 points, 10 rebonds et 6 contres depuis Tim Duncan en 1998.

Anthony Davis, qui s'est tordu la cheville en tout début de match, a serré les dents et été précieux (37 pts, 10 rbds). Les Spurs et les Lakers se retrouvent vendredi, toujours à San Antonio.

20 secondes et trois possessions de folie pour victor Wembanyama : ◻️ Dunk au-dessus d'Anthony Davis

◻️ Contre Max Christie

◻️ Marque un alley-oop envoyé par Keldon Johnson en transition Le Frost Bank Center se lève, évidemment.pic.twitter.com/kKnFYVO1bD — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 14, 2023

- Le Big Three de Phoenix a enfin pu jouer son premier match cette nuit contre Brooklyn. On se souviendra que la première de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal se sera soldée par... une défaite. Malgré le match assez productif de Booker (34 pts, 12 asts) et les contributions de KD (27 pts) et Beal (14 pts), les Suns ont été surpris par les Nets dans un match quasiment serré jusqu'au bout. Cam Thomas (24 pts) a été excellent et décisif dans le 4e QT avec 10 points et les deux lancers de la gagne. Pour son retour en Arizona, Mikal Bridges a ajouté 21 points.

- Les Pistons ont eux aussi prolongé leur série de défaites avec un 21e revers consécutif, à domicile, face à Philadelphie. Joel Embiid a inscrit 30 de ses 41 points en première mi-temps pour ce qui a été une promenade de santé. Killian Hayes était titulaire et a fini avec 6 points, 6 passes et 3 rebonds à 3/8. On notera quand même que le meneur français est l'un des seuls joueurs de son équipe à avoir fini avec un +/- positif (+1).

- Sans Zion Williamson, ménagé, les Pelicans ont réussi leur plus gros carton offensif de la saison sur le parquet de Washington. Emmenés par Brandon Ingram (40 pts) et Trey Murphy (27 pts à 6/7 à 3 pts), les joueurs de Willie Green ont shooté à 52% au global et 47% à 3 pts pour poursuivre leur remontée au classement. Bilal Coulibaly a joué 32 minutes en sortie de banc pour 16 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre. Le rookie français a de nouveau été l'éclaircie principale dans la grisaille pour les Wizards.

- Miami a enchainé à domicile contre Charlotte. Avec à nouveau un bon Duncan Robinson (23 pts), un Kyle Lowry parfait (17 pts à 5/5) et un petit double-double pour Jimmy Butler (15 pts, 10 asts), le Heat a fait le job.

- Atlanta est dans le dur et a subi une cinquième défaite de suite à Toronto malgré les 35 points et 17 passes de Trae Young. Toronto a profité des gros matches de Pascal Siakam (33 pts) et Scottie Barnes (27 pts, 10 rbds) pour mettre fin à leur série de quatre revers de rang.

- Jaren Jackson Jr continue de cartonner pour rien avec Memphis. L'intérieur des Grizzlies a battu son record en NBA avec 44 points lors de la défaite des siens à Houston, qui a engrangé un 11e succès consécutif à la maison dans une partie maîtrisée. Tari Eason (25 pts) a lui aussi battu son record en carrière et Jabari Smith a ajouté un double-double (20 pts, 10 rbds) à l'équation.