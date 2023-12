Draymond Green suspendu indéfiniment !

On se disait qu'il était compliqué de définir un nombre précis de matches de suspension pour Draymond Green, multi-récidiviste dans le pétage de plombs, après sa dernière incartade face à Phoenix cette semaine. Coupable d'un coup au visage sur Jusuf Nurkic, l'intérieur des Golden State Warriors avait plaidé sa cause en expliquant que son geste était involontaire et qu'il s'excusait auprès du Bosnien. La ligue a jugé que ce n'était pas suffisant et que le vétéran avait besoin d'aide. Green a ainsi été suspendu jusqu'à nouvel ordre par la NBA, sans date arrêtée pour un retour, d'après ESPN.

A l'image de Kyrie Irving, qui avait dû se plier à plusieurs actions afin d'être autorisé à rejouer après la polémique autour du documentaire à caractère antisémite dont il avait partagé le lien sur ses réseaux, Draymond Green va devoir effectuer quelques tâches pour montrer qu'il est déterminé à changer. Ainsi, le joueur, les Warriors et la ligue vont travailler main dans la main pour proposer de l'aide psychologique au quadruple champion NBA. Green avait déjà été suspendu cinq matches pour avoir attrapé Rudy Gobert au cas où et l'avoir traîné sur plusieurs mètres en début de saison. Avant la reprise de la saison 2022-2023, des images de son agression sur Jordan Poole avaient également endommagé son image.

La question est de savoir si Draymond lui-même va se plier à ce qui lui est demandé et avec sérieux. Il a plusieurs fois indiqué qu'il ne pensait pas avoir à changer. La NBA a décidé que c'était pourtant le cas. Et les Warriors, 11e de la Conférence Ouest, vont prier fort pour que celui qui est toujours l'un de leurs joueurs les plus importants, comprenne les enjeux et puisse revenir au terrain le plus vite possible.

