Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Sixers : 118-96

Lakers @ Grizzlies : 95-108

Nuggets @ Spurs : 111-123

- Le Jazz a bien mieux récupéré de son match de la veille que les Sixers. Et Rudy Gobert avait bien plus de jus que Joel Embiid. Voilà comment résumer la rencontre entre Utah et Philadelphie, largement remportée par la franchise de Salt Lake City en terres pennsylvaniennes.

Gobert, auteur de 17 points, 21 rebonds et 2 contres en moins de 30 minutes, a contribué à faire passer une soirée compliquée à la star adverse. Embiid a tiré la langue et a dû se contenter de 19 points à 8/18, sans pouvoir rendre Philadelphie assez compétitif au-delà du 1er quart-temps.

Donovan Mitchell a ajouté 21 points, tandis que le banc de Quin Snyder a comme souvent été très productif (46 pts). C'est la 6e victoire de suite pour Utah, qui reste en embuscade à trois victoires derrière le duo de tête à l'Ouest.

Memphis gère les Lakers malgré LeBron

- Comme les Sixers, les Lakers ont eu du mal à être consistants au-delà du 1er quart-temps. Là aussi la sanction a été nette contre Memphis, qui a remporté une 6e victoire en 7 matches, sans Ja Morant, ni Dillon Brooks. Le triple-double de LeBron James (20 pts, 11 rbds, 10 pds) et les 22 points d'Anthony Davis n'ont pas pesé asse lourd face à la force collective des Grizzlies, sublimée par Desmond Bane (23 pts) et Jaren Jackson Jr (25 pts).

La soirée a été loin d'être idyllique pour Russell Westbrook, qui n'a pas fini si souvent que ça sous les 10 points dans sa carrière : 9 points, 7 passes et 6 pertes de balle.

Killian Tillie a apporté 5 points en 17 minutes en sortie de banc, dont ce dunk.

Encore un TD, mais pas de victoire pour Jokic et Denver

- Le troisième triple-double consécutif de Nikola Jokic (22 pts, 13 rbds, 10 pds) n'a pas non plus suffi. Denver n'a jamais été devant au tableau d'affichage sur le parquet de San Antonio. Les Spurs ont bien mené leur barque dans le sillage de Derrick White (23 pts), Dejounte Murray (20 pts, 9 pds, 8 rbds) et Lonnie Walker (21 pts).