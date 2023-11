Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pacers : 124-126

Hawks @ Magic : 120-119

- Giannis Antetokounmpo a signé la plus grosse performance offensive de ce début de saison en NBA cette nuit, sur le parquet des Pacers. Problème, les 54 points du Greek Freak à 19/25 (plus 16/18 sur la ligne) n'ont pas empêché les Bucks de s'incliner dans l'Indiana. En l'absence de Damian Lillard, mis au repos pour soigner sa cheville, Milwaukee a placé toutes les responsabilités du scoring dans les mains du double MVP pour tenter de dominer la meilleure attaque de la ligue depuis la reprise.

Malheureusement pour les Bucks, et assez logiquement compte-tenu de sa charge de travail, Giannis a aussi perdu deux ballons importants dans le money time qui aurait pu permettre à son équipe de reprendre les commandes : une mauvaise passe et une perte de balle devant Bennedict Mathurin, auteur d'un gros match (26 pts, 11 rbds).

Tyrese Haliburton (29 pts, 10 asts) a de nouveau été déterminant pour ces Pacers au style euphorisant. Le meneur All-Star a fait mouche à 3 points à 1:29 pour donner l'avantage à son équipe, avant que Mathurin et Bruce Brown ne finisse le job sur la ligne.

Dans cette partie, Indiana a dilapidé 18 points d'avance, avant que Milwaukee ne gâche à son tour une avance de 10 points dans le 4e quart-temps.

A noter que jamais une équipe avec un joueur ayant scoré au moins 53 points à 75% d'adresse ou plus n'avait perdu en NBA.

- Malik Beasley fait généralement de son mieux pour ne pas être un plot en défense, mais il ne peut parfois pas s'empêcher d'enfiler le costume.

Malik Beasley isn’t real dawg pic.twitter.com/H9BAzUQQ8g — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) November 10, 2023

Les Hawks rois du Mexique

- Les fans qui se sont massés dans les tribunes de Mexico City pour ce NBA Global Game en ont eu pour leur argent en termes de suspense en fin de match entre Atlanta et Orlando. Les Hawks l'ont emporté avec un Trae Young retrouvé (41 points, 8 passes), qui a même alimenté Dejounte Murray sur le panier le plus important du match, à 3 points, à 31 secondes de la fin, et intercepté la gonfle face à Markele Fultz sur la dernière possession. Young était déjà à 33 points à la pause et a un peu baissé de pied ensuite, jusqu'à cet assist si précieux.

Le Magic a eu des munitions pour gagner cette partie, mais le tir de Paolo Banchero à 3 points à 7 secondes du terme n'a pas fait mouche.