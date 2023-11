Cason Wallace sait tout faire : OKC a encore fait une bonne pioche

OKC a de quoi voir venir. Si le Thunder est déjà une équipe menaçante et aux dents longues, les petits nouveaux de l'effectif de Mark Daigneault se font remarquer depuis le début de la saison. Il y a Chet Holmgren, bien entendu, qui est déjà en train de faire mieux que challenger Victor Wembanyama dans la course au titre de Rookie of the Year. Dans son ombre, il y a aussi Cason Wallace.

Le rookie drafté en provenance de Kentucky n'a pas la même production que son longiligne camarade, mais ce qu'il est en train de faire dans une relative discrétion est tout simplement remarquable. Avec Wallace, sélectionné avec le 10e pick, Sam Presti a encore déniché une pépite parfaitement adaptée à la mentalité et au projet qu'il a mis en place à OKC. L'ancien Wildcat semblait être arrivé pour faire de la figuration ou des séjours fréquents en G-League, mais Daigneault a rapidement compris ce qu'il pouvait tirer de l'arrière qui vient tout juste de fêter ses 20 ans : de l'efficacité en attaque et un niveau déjà étourdissant en défense.

Sur les 8 matches auxquels il a participé, Cason Wallace tourne à 8.8 points par match à 82.3% de true-shooting, 69% d'adresse globale, 57% à 3 points et 100% sur la ligne. Certes, il s'agit d'échantillons très minces (5 tirs par match, 1.8 à 3 points, 1 lancer), mais le job est très bien fait, d'autant qu'en attaque le Thunder n'a absolument pas besoin de son apport.

En défense, en revanche, il montre déjà les signes d'un futur cauchemar pour bien des adversaires. Avec Luguentz Dort, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, comme mentor et coach particulier, Wallace est bien tombé. Le Canadien révélait récemment qu'il avait créé un fil de discussion avec son jeune partenaire pour leur permettre d'analyser ensemble les vidéos des joueurs dont ils devront s'occuper dans un futur proche. Le tutorat fonctionne déjà bien. Il faut se mettre à la place des joueurs qui suffoquent parce qu'ils sont défendus par Dort et pensent avoir du répit lorsque Cason Wallace le relaye...

Mark Daigneault lui-même ne tarit pas d'éloges sur le début de carrière de Wallace, particulièrement sur cet aspect défensif dont OKC aura besoin pour aller loin en playoffs à court, moyen et long terme.

"Les similitudes entre Lu Dort et Cason Wallace sont sur l'engagement et la compétitivité qu'ils ont en défense. La défense est quelque chose dans lequel le sacrifice est exigé. On ne vous donne généralement pas beaucoup de crédit pour ces moments où vous vous battez sur un écran, où vous vous accrochez après qu'un adversaire a posé un écran devant vous, ou que vous bloquez un grand en train de décoller. Ce qu'ils font de ce point de vue-là est impressionnant.

Lu Dort a compilé beaucoup de matches où il a fait ça. Cason démarre très bien de ce côté-là. Lu est une force de la nature. Peu de gens ont cette combinaison de force physique et de vitesse latérale. Cason n'est pas exactement comme ça, mais est plutôt un défenseur complet en termes d'aide défensive et de rotation sur la défense. Lu est monstrueux quand il s'agit de le mettre sur un joueur en particulier.

Cason est vraiment très bon sur la défense collective et il est en train d'apprendre comment défendre sur les gros joueurs. Il a déjà eu de très bons passages et d'autres qui lui permettent d'apprendre".

La suite de la saison du Thunder nous donnera plus d'indications sur le potentiel de Cason Wallace, mais comment ne pas être optimiste pour le présent et l'avenir de cette franchise avec des jeunes joueurs aussi matures et capables d'être productifs des deux côtés du terrain ? SGA, Holmgren, Wallace, Williams, Giddey, même Dieng dans une moindre mesure pour le moment... C'est clairement le bon moment pour monter dans le wagon.