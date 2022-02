Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Knicks : 125-109

Jazz @ Suns : 118-114

Celtics @ Pacers : 107-128

Pistons @ Hornets : 127-126, après prolongation

Clippers @ Rockets : 99-98

Mavs @ Warriors : 107-101

Nuggets @ Blazers : 124-92

Pelicans @ Lakers : 123-95

Les questions qui fâchent pour la fin de saison en NBA

- James Harden et Joel Embiid ont confirmé leur belle entente dimanche, sur le parquet du Madison Square Garden. Les deux nouveau compères ont fait un récital pour permettre aux Sixers de dominer les Knicks. Harden a joué une partition de playmaker parfaite avec un triple-double (29 points, 16 passes, 10 rebonds et 5 interceptions), pendant qu'Embiid provoquait faute sur faute et passait la moitié de son temps sur la ligne.

Le Camerounais a inscrit 37 points en marquant seulement 7 paniers, mais en rentrant... 23 lancers francs, son record personnel en NBA.

Evan Fournier et RJ Barrett, 24 points tous les deux, ont tenu la baraque au scoring avec Immanuel Quickley (21 pts), mais n'ont de nouveau pas pu empêcher les Sixers de rouler sur le 4e quatrième quart-temps (34-20).

29 points, 10 boards, 16 dimes, 5 steals for @JHarden13. 37 points, 9 boards, 4 blocks for @JoelEmbiid. ...and this is only their 2nd game together 🤯 pic.twitter.com/juOEm61ecy — NBA (@NBA) February 27, 2022

- Quand on vous dit que ce sera même chaud pour le play-in tournament pour les Lakers... Los Angeles a été écrabouillé à domicile par New Orleans cette nuit et le public de la Crypto Arena a copieusement sifflé son équipe. Le niveau individuel de LeBron James (32 pts) n'a pas suffi à masquer les grosses difficultés collectives du moment, sanctionnées cette fois par CJ McCollum (22 pts), Brandon Ingram (19 pts) et Jonas Valanciunas (19 pts).

Les Lakers n'ont plus que trois victoires d'avance sur les Pelicans, visiblement bien décidés à cravacher pour tenter de justifier son recrutement audacieux avec un run pour la 10e place.

CJ and JV two-man game 💯@PelicansNBA rolling on ESPN pic.twitter.com/vuA7nbpXaz — NBA (@NBA) February 28, 2022

- Quand le Jazz a ses deux meilleurs joueurs dispos et retrouve une identité, plus besoin de s'inquiéter. Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont piloté le succès d'Utah à Phoenix, toujours privé de Chris Paul. Mitchell (26 points et un tir à 3 points improbable avec la planche en fin de match) et Gobert (16 pts, 14 rbds) ont pesé de tout leur poids pour infliger une deuxième défaite de suite aux Suns, ce qui n'arrive quasiment jamais. Phoenix restait sur un 19/20 avant de perdre deux matches de rang.

- Kelly Olynyk a rentré le premier game winner au buzzer de sa carrière en NBA, lors de la victoire des Pistons à Charlotte en prolongation. Le Canadien a permis à Detroit de l'emporter pour la première fois depuis plus de 4 ans contre les Hornets.

Killian Hayes a joué 31 minutes en sortie de banc pour 6 points, 7 passes et 7 rebonds, avec l'assist de la victoire pour Olynyk sur une remise en jeu.

Kelly Olynyk with the DAGGER to put the Hornets away in OT 🙌 pic.twitter.com/6BnjjoeuQA — ESPN (@espn) February 28, 2022

- Menés de 21 points dans le 3e quart-temps, les Mavs ont fait preuve d'une grosse abnégation et ont profité du relâchement coupable des Warriors. Dans le sillage de Luka Doncic (34 pts, dont deux lancers décisifs à 8 secondes de la fin) et de la recrue Spencer Dinwiddie (10 de ses 24 pts dans le 4e quart-temps), Dallas a renversé la situation face à une équipe de Golden State médusée.

- On n'avait pas encore vraiment vu les Pacers à leur avantage depuis la deadline des trades. Ils ont réussi l'une de leurs meilleures prestations depuis quelques semaines, dimanche, à domicile contre Boston. Les joueurs de Rick Carlisle ont pris le contrôle dans le 2e quart-temps pour ne plus relâcher leur étreinte, avec Oshae Brissett (27 pts), Tyrese Haliburton (22 pts, 9 pds) et Buddy Hield (21 pts) en vedette.

- Reggie Jackson s'est montré clutch pour permettre aux Clippers de se sortir du traquenard des Rockets. Le tir du meneur de L.A. à 1:30 de la fin a donné un peu d'air à son équipe. Nicolas Batum était titulaire et a joué 21 minutes pour 5 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

- Les Nuggets ont conquis leur 6e victoire consécutive en se promenant contre les Blazers, qui ont enfin compris comment tanker correctement. Nikola Jokic n'a marqué que 8 points et ce sont JaMychal Green (20 pts, 10 rbds) et DeMarcus Cousins (19 pts) qui ont fait le gros du boulot à la finition.