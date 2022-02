Il reste environ 25 matches à toute les équipes NBA avant la fin de la saison régulière. Celle-ci va reprendre après la traditionnelle pause du All-Star Game et quelques questions fondamentales (ou pas) planent au-dessus de ce sprint final avant le play-in tournament et les playoffs.

Voici celles que l'on se pose.

- Les Lakers n'éviteront pas le play-in tournament. Mais peuvent-ils faire encore pire et rater le play-in ? Ils n'ont que 4 victoires d'avance sur la 11e place et vont jouer sans Anthony Davis pendant au moins un mois (pléonasme)...

- D'ailleurs, combien de déclarations passives-agressives - à base de "Je serai toujours un gars de l'Ohio et je n'exclurai jamais un retour"- LeBron James fera-t-il dans les médias d'ici la fin de saison pour mettre la pression au front office des Lakers ?

- Est-ce que la course à trois entre Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo pour le titre de MVP va continuer jusqu'au bout et provoquer des maux de tête chez tous les gens un tant soit peu objectifs ?

- Les Suns ont de l'avance en tête de la ligue, mais pourront-ils éviter un gros coup de pompe en l'absence de Chris Paul ?

- Le 11 mars, les Sixers accueillent les Nets à Philadelphie. Ben Simmons sera-t-il là et, si oui, Doc Rivers va-t-il directement faire du Hack-a-Ben ? Et s'il est bien apte, combien de gardes du corps lui faudra-t-il pour faire le chemin entre l'hôtel de l'équipe et la salle ? On rappelle que même les présentateurs météo lui ont promis l'enfer...

- Les Clippers vont-ils récupérer Paul George et/ou Kawhi Leonard avant les playoffs NBA, ce qui changerait complètement le rapport de force à l'Ouest ?

- Aura-t-on une preuve que Zion Williamson est toujours en vie ? Le scud que vient de lui envoyer JJ Redick, son ancien coéquipier, ne doit pas trop lui donner envie de sortir de sa réserve...

- Qui aura le pire bilan en NBA entre Detroit, Orlando et Houston ? Et qui leur rappellera que peu importe leur classement ils auront dans tous les cas le même pourcentage de chances d'avoir le 1st pick et de stresser à l'idée de faire le mauvais choix entre Chet Holmgren, Paolo Banchero et Jabari Smith ?

- DeMar DeRozan ratera-t-il un tir à mi-distance ? Et si oui, est-ce que ce ne sera pas le signe que l'apocalypse est imminente ?

- Draymond Green rejouera-t-il assez tôt pour aller chercher son deuxième titre de Defensive Player of the Year ? Et surtout, si Rudy Gobert décroche un 4e titre de DPoY, aura-t-il l'élégance de ne pas le faire passer pour un joueur de niveau régional qui a percé sur un coup de chance ?

- Les gens arriveront-ils à passer outre leur opinion personnelle sur l'homme Jason Kidd pour reconnaître qu'il fait de l'excellent travail avec Dallas, 5e à l'Ouest et défense la moins perméable (au nombre de points encaissés par match) de toute la Conférence ?

- Les Nets vont-ils continuer de glisser au classement, juste pour être SÛRS de ne pas avoir l'avantage du terrain au play-in et en playoffs pour pouvoir faire jouer Kyrie Irving plus souvent ?

- Combien de réunions le front office des Blazers va-t-il devoir organiser avec Chauncey Billups et Anfernee Simons pour leur expliquer la signification du mot TANKING ?

- D'ici la fin de la saison, atteindra-t-on la barre des 15% de fans NBA capables de dire qui est le head coach d'Oklahoma City sans utiliser leur smartphone et d'écrire correctement son nom ?

- Giannis Antetokounmpo décrochera-t-il enfin le sponsoring avec Carambar dont-il rêve et qu'il mérite depuis le début de la saison ?

Giannis Antetokounmpo has a lot of jokes in his bag 🎒 (via @thanasis_an43/TikTok) pic.twitter.com/1hkFuSWEwU — Giannis Nation (@GiannisNation) February 15, 2022

- Stephen A. Smith arrivera-t-il à éviter une nervous breakdown définitive en direct sur ESPN après une énième défaite des Knicks après avoir compté 30 points d'avance à domicile ?