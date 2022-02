Que quelqu'un qui ne connait pas Zion Williamson personnellement le critique pour son hygiène de vie ou son manque de communication n'est pas bien grave. Mais lorsqu'il s'agit d'un ancien coéquipier et de quelqu'un qui l'apprécie à la base et est en conflit ouvert avec les Pelicans, c'est inquiétant. JJ Redick s'est exprimé sur le sujet mardi et ça fait mal.

Redick, qui a joué une saison avec Zion et a tenté d'être un mentor pour lui en tant qu'ancien Dukie et vétéran de l'équipe, n'a pas mâché ses mots sur ESPN après avoir appris que son ancien coéquipier n'avait pas pris la peine de contacter CJ McCollum à son arrivée à New Orleans.

"Il y a un minimum syndical à assurer quand tu es un coéquipier. Je n'ai jamais été le meilleur joueur des équipes dans lesquelles j'ai joué. Mais s'il y avait des rumeurs de buy-out ou de trade, je contactais toujours mes anciens coéquipiers, que ce soit Ersan Ilyasova, Wes Matthews, Marco Belinelli, etc... Là, cela montre un manque total d'investissement dans l'équipe de sa part dans l'équipe, dans la franchise et dans la ville. Bien sûr qu'il est blessé et en dehors de l'équipe, mais ta franchise vient de faire un trade pour recruter l'un des 50 meilleurs joueurs de la ligue ! Tu vas être associé à ce joueur, contacte-le et dis lui bonjour ! C'est un comportement qui se répète avec Zion. J'ai été son coéquipier et je peux dire que c'était un coéquipier détaché, c'est un fait. Mais là, c'est simplement un comportement humain de base d'envoyer un SMS à un gars qui vient d'arriver dans ton équipe. C'est une attitude normale et le strict minimum que tu dois faire. Hier, les Pelicans ont envoyé un e-mail à leurs fans pour les abonnements de la saison prochaine. Devinez qui n'était pas mentionné dedans : Zion Williamson. Qu'est-ce qui se passe à New Orleans bon sang ?"

Jusque-là, JJ Redick avait été un soutien de Zion Williamson et l'avait même reçu dans son podcast "The Old Man and the Three". Encore une fois, la dernière chose dont il a probablement envie est de trouver des circonstances atténuantes à David Griffin et aux Pelicans. Redick avait fait une très mauvaise publicité au boss sportif de la franchise à son départ. S'il avait pu tirer à boulets rouges sur NOLA et Griffin, il ne s'en serait sans doute pas privé.

Depuis cette saillie en direct à la télévision, on a appris que Zion Williamson avait finalement contacté CJ McCollum, vraisemblablement en réaction aux critiques.

