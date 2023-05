Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Sixers : 115-116, après prolongation

Nuggets @ Suns : 124-129

Boston Celtics 2-2 Philadelphie Sixers

- James Harden sortait de deux matches ratés et espérait redorer son blason en même temps qu'il maintenait les Sixers dans le coup dans cette série face à Boston. "Vintage James" était bien de sortie cette nuit et le barbu en chef a été crucial, déterminant et tous les qualificatifs qui vous plairont. Auteur de 42 points, du panier de l'égalisation pour aller en prolongation, puis du game winner à 3 points à 18 secondes de la fin de l'overtime Harden a tout simplement été héroïque.

JAMES HARDEN GAME-WINNER.

42 POINTS IN THE GAME 4 WIN.

SERIES TIED AT 2-2.#PLAYOFFMODE pic.twitter.com/FVG2pYJ9CC — NBA (@NBA) May 7, 2023

Il fallait bien ça pour empêcher les Celtics de prendre un avantage quasiment définitif dans cette série. Mais alors que la perspective du 3-1 était bien engagée, Boston a eu les mains moites et le cerveau parfois ankylosé. Après avoir gommé 15 points de retard dans le 3e quart-temps et donné l'impression de ne plus pouvoir être repris dans le 4e, les joueurs de Joe Mazzulla sont tombés. Ni Jayson Tatum (24 pts, 18 rbds, 6 pds), ni Jaylen Brown (23 pts), bien trop discret dans les moments-clés, n'ont pu éviter la déconvenue.

- Brown, en particulier, a un peu disparu en fin de match, avec trois tirs pris dans le 4e quart-temps et aucun en prolongation. C'est aussi lui qui a laissé un peu trop de liberté à James Harden sur son game winner. Brown avait jusque-là été le Celtic le plus fiable et solide dans ces playoffs. Un petit contretemps ne doit pas tout remettre en question. Tatum a lui manqué ses 8 premiers tirs dans le match avant de se reprendre.

- Marcus Smart n'est pas passé loin de climatiser totalement et pour de bon le Well Fargo Center. Après le shoot de James Harden, il est passé à quelques millièmes de seconde de devancer le buzzer...

MARCUS SMART NEARLY CALLED GAME. WHAT AN ENDING 😱 pic.twitter.com/9ZSihVouu1 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2023

- PJ Tucker sera moins encensé que James Harden et Joel Embiid (34 pts, 13 rbds, 4 pds), mais sa combativité et son panier avec la faute à 1 minutes de la fin du 4e quart-temps a permis aux Sixers d'égaliser.

Denver Nuggets 2-2 Phoenix Suns

- Les Nuggets avaient établi comme plan de bataille qu'il fallait tout faire pour limiter l'impact de Devin Booker et Kevin Durant, ou en tout cas obliger les autres membres de l'équipe à en faire plus. Dans ce game 4, le deuxième de la série disputé en Arizona, les Suns ont répondu par la grâce de... Landry Shamet.

Certes, Booker et KD ont tous les deux inscrit 36 points, mais c'est bel et bien le 4e quart-temps de l'ancien Clipper, auteur de 4 paniers à trois points au meilleur des moments qui a fait la différence.

Dans cette partie à nouveau serrée, Phoenix a survécu à un récital gargantuesque de Nikola Jokic. On sait que les Nuggets sont généralement plus proches de la victoire lorsque leur superstar n'est pas obligée de sortir des matches surréalistes au scoring. Cela s'est encore vérifié cette nuit. Jokic a fini avec 53 points (son record en playoffs NBA), 11 passes et 4 rebonds à 20/30, en portant tout le poids ou presque de l'attaque sur ses épaules. Jamal Murray a bien inscrit 28 points, mais ça n'a pas suffi.

- Les deux équipes ont eu une adresse sidérante (56%), en partie expliqué par la virtuosité des attaquants présents sur le parquet. Les Suns ont fait la différence sur le volume de paniers primés marqués : 13 contre 7.

- Devin Booker n'a pas eu "besoin" de s'aventurer au-delà de la barre des 50 points comme Jokic et s'est concentré sur le playmaking et la passe (12 assists, son record en playoffs), en distribuant notamment des munitions pour Shamet. Booker a encore été très juste et d'une efficacité sidérante (14/18) pour un joueur avec ce profil. Avec KD, pas en reste lui non plus (11/19, avec 6 passes et 11 rebonds en plus de ses 36 points), ils se sont à nouveau fait du bien mutuellement en captant l'attention de la défense pour donner plus d'espace à l'autre.

- Deandre Ayton avait fini sur le banc et déprimé malgré la victoire des Suns dans le game 3. S'il n'a de nouveau pas pesé comme il aurait pu (8 pts, 8 rbds) statistiquement, le Bahaméen était un peu plus dans l'esprit en termes d'énergie. Grâce au manque de vigilance des arbitres, il a même été quelque part décisif sur cet entre-deux avec Nikola Jokic...

In a 3pt game, with 23 seconds left, all 3 referees missed this obvious foul on DeAndre Ayton, who does the old pro trick of pulling Jokic’s shoulder down with his inside hand as he goes to tip it with the other arm. This type of thing has been missed way too often this season. pic.twitter.com/OhnHuO7P8u — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) May 8, 2023

- On espère que la NBA ne sera pas trop rude et procédurière avec Nikola Jokic, qui a repoussé le propriétaire des Suns Mat Ishbia de façon un peu rugueuse sur une action confuse au bord du terrain. On voit que le businessman a joué au basket à un bon niveau (il était meneur à Michigan State dans les années 2000 et a remporté un titre) tant il a bien accentué le contact pour que le Serbe soit sanctionné.

Phoenix Suns Owner Mat Ishbia getting into it with Jokic and selling the chicken wing. Absolute cinema.https://t.co/pU9Em4dJRC pic.twitter.com/AOZY5ZZPnv — Rob Perez (@WorldWideWob) May 8, 2023

Nikola Jokic prend une technique après une petite poussette sur le proprio des Suns