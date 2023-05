Nikola Jokic prend une technique après une petite poussette sur le proprio des Suns

Nikola Jokic ne voulait pas perdre de temps et ça l’agaçait sans doute de voir un « fan » monopoliser la balle. Alors le Serbe est venue la chercher directement dans les mains du bonhomme. C’est en essayant de la récupérer qu’il l’a poussé – mais vraiment légèrement – écopant ainsi d’une faute technique. Sauf qu’il ne s’agissait pas de n’importe quel supporter des Phoenix Suns mais bien du propriétaire de la franchise, Mat Ishbia.

Phoenix Suns Owner Mat Ishbia getting into it with Jokic and selling the chicken wing. Absolute cinema.https://t.co/pU9Em4dJRC pic.twitter.com/AOZY5ZZPnv

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 8, 2023