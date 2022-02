CQFR : Harden réussit sa première, les Lakers perdent encore le derby

Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Hornets : 93-125

Thunder @ Pacers : 129-125, après prolongation

Rockets @ Magic : 111-119

Spurs @ Wizards : 157-153, après deux prolongations

Heat @ Knicks : 115-100

Sixers @ Wolves : 133-102

Pelicans @ Suns : 117-102

Mavs @ Jazz : 109-114

Clippers @ Lakers : 105-102

Les questions qui fâchent pour la fin de saison en NBA

- Les débuts très attendus de James Harden avec Philadelphie se sont passés comme dans un rêve. Le test était intéressant contre une équipe de Minnesota très en forme et les Sixers l'ont passé avec succès. Harden et Joel Embiid ont combiné à merveille dans ce match complètement à sens unique.

Les deux nouveaux compères s'en sont donnés à coeur joie. Harden a compilé 27 points, 12 passes et 8 rebonds, trouvant souvent Embiid, auteur de 34 points et 10 rebonds.

"Je ne me suis jamais retrouvé aussi libre sur le terrain", a salué le Camerounais après cette entame prometteuse au cours de laquelle James Harden a marqué 5 paniers primés.

The. Beard. 27 PTS (7-12 FGM) | 8 REB | 12 AST | 5x 3PM James Harden score 27 PTS lors de ses débuts avec les @sixers, une victoire 133-102 face aux Wolves pic.twitter.com/DvfWkWbqh4 — NBA France (@NBAFRANCE) February 26, 2022

- Les Lakers ne savent plus battre les Clippers. Pour la 6e fois de suite, LeBron James et ses coéquipiers se sont inclinés devant leurs voisins de Los Angeles. Emmenés par Terance Mann (19 pts), Luke Kennard (18 pts) et Amir Coffey (12 de ses 14 pts dans le 4e QT), les hommes de Tyronn Lue ont surmonté un 3e quart-temps loupé au cours duquel les Lakers ont repris les devants.

Malheureusement pour les Purple and Gold, ils n'ont pas tenu la distance ensuite et ont manqué d'adresse et de sang froid dans le money time. LeBron (21 pts, 11 rbds) a manqué une dernière munition pour égaliser au buzzer, juste après un tir lui aussi manqué par Carmelo Anthony (18 pts).

Titulaire, Nicolas Batum a joué 19 minutes dans une soirée oubliable sur le plan individuel.

Les Clippers (8e) ont une victoire de plus que les Lakers (9e) , battus pour la 4e fois en 5 matches, au classement, alors que les deux équipes devraient participer au play-in tournament si les choses restent en l'état.

- Le match le plus prolifique de la saison NBA s'est joué cette nuit à Washington, lors de la venue des Spurs. San Antonio a eu besoin de deux prolongations pour l'emporter dans une rencontre où les défenses étaient en mode All-Star Game. Dejounte Murray a quand même tiré son épingle du jeu malgré deux game winners manqués dans le 4e quart-temps et à la fin de la première prolongation.

Le meneur fraîchement All-Star a tout de même été le joueur le plus percutant de la rencontre avec un triple-double (31 points, 14 passes et 13 rebonds), pendant que ses camarades Keldon Johnson (32 points) et Jakob Poeltl (28 pts) réussissaient tous les deux leur meilleure perf en carrière au scoring. Kyle Kuzma a lui égalé son meilleur total de la saison avec 36 points.

- Les Knicks n'ont pas su tirer pleinement profit du match énorme de RJ Barrett cette nuit. Lors de la réception de Miami, le Canadien a claqué 46 points (son record en NBA) et 9 rebonds, sans parvenir à entraîner les autres dans son sillage. Le 4e quart-temps a été un calvaire pour New York, qui n'y a marqué que 15 points. En face, Tyler Herro (25 pts), Jimmy Butler (23 pts), Bam Adebayo (16 pts, 16 rbds) et Kyle Lowry (19 pts) ont fait le gros du boulot.

Evan Fournier a inscrit 13 points à 5/16.

- CJ McCollum peaufine son entente avec Brandon Ingram et celle-ci est prometteuse. Les Pelicans ont surpris les Suns, privés de Chris Paul, grâce aux 50 points cumulés du tandem de New Orleans, à Phoenix.

- Dominé en première période par Dallas, le Jazz a montré un visage familier en deuxième mi-temps, à l'image de la solidité affichée la saison dernière. Donovan Mitchell (33 pts, dont 7 paniers à 3 points, record personnel) et Rudy Gobert (14 pts, 17 rbds et 3 ctres) ont été déterminants et pleins de sang froid.

- La pause du All-Star Game a fait du bien aux Hornets. Charlotte a désintégré Toronto en comptant jusqu'à 41 points d'avance, grâce à Terry Rozier et Kelly Oubre (23 pts), mais aussi au double-double de Montrezl Harrell (20 pts, 10 rbds).

- Indiana menait de 8 points avant le money time contre OKC. C'est là que Tre Mann, en pleine bourre a pris les choses en main pour guider le Thunder vers la prolongation, puis vers la victoire, avec l'aide, évidemment de Shai Gilgeous-Alexander (36 pts, 8 rbds, 5 pds).

Olivier Sarr a joué 24 minutes après la signature de son two-way contract et s'est distingué avec ce joli dunk. Théo Maledon a ajouté 14 points, 4 rebonds et 3 passes pour une belle soirée française.

OLIVIER SARR LES AMIS pic.twitter.com/KIAbtz1CTa — 50 Nuances (@50NuancesDeNBA) February 26, 2022

- Orlando a remporté le match des cancres face à Houston, avec 26 points de Chuma Okeke et 24 de Wendell Carter.