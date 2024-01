Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Hornets : 119-112, après prolongation

Celtics @ Pacers 131-133

Thunder @ Wizards : 136-128

Rockets @ Heat : 113-120

Jazz @ Bucks : 132-116

Suns @ Clippers : 111-138

---

- Les Pacers ont trouvé des ressources incroyables pour renverser les Celtics. Menés de 9 points à la pause devant leur public, les joueurs de Rick Carlisle ont perdu leur star Tyrese Haliburton à trois minutes de la pause sur blessure. Le meneur All-Star a fait un grand écart en glissant et a été porté par deux coéquipiers hors du terrain. Une IRM sera effectuée mais Haliburton semble clairement blessé aux ischios. Malgré ce coup dur, Indiana s'est accroché et a trouvé le moyen de faire tomber la meilleure équipe de l'Est. Bennedict Mathurin (26 pts) a notamment inscrit les deux lancers francs de la gagne à 0.6 seconde de la fin du match (en manquant le troisième volontairement) après une faute de Kristaps Porzingis. Les 40 points de Jaylen Brown n'ont pas suffi pour Boston, qui jouait sans Jayson Tatum, en délicatesse avec une cheville. Rick Carlisle a aussi été clutch en demandant un challenge qui a fait annuler une faute et deux lancers en faveur de Brown avant ceux, décisifs, de Mathurin.

Tyrese Haliburton had to be carried to the locker room after doing the splits on a fall 😳 Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/Z2REIkW6eh — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2024

- Le speech de Giannis Antetokounmpo incitant tout le monde, du concierge à lui-même, à en faire plus, n'a pas été suivi d'effets. Les Bucks ont été nettement battus à domicile par l'une des équipes en forme en NBA : le Jazz. Sans Damian Lillard, excusé pour raisons personnelles, Milwaukee a pris le bouillon et, en dehors d'un gros 3e quart-temps, a livré une prestation tout sauf rassurante des deux côtés du terrain. Le triple-double de Giannis (25 pts, 10 rbds, 11 asts) n'a pas empêché le collectif du Jazz d'opérer, avec Jordan Clarkson et Lauri Markkanen (21 pts chacun) en artilleurs principaux, aidés par le trio Collins-Sexton-George, tous les trois ajoutant 19 points. Utah est 11 victoires en 15 matches et veut jouer les trouble-fête dans la course au play-in tournament. C'est en revanche la 4e défaite en 5 matches pour les Bucks...

- Après deux défaites consécutives, OKC avait besoin de reprendre sa marche en avant. Le Thunder l'a fait sur le parquet de Washington, contre des Wizards plutôt résistants, une fois n'est pas coutume. Il a fallu que Shai Gilgeous-Alexander (32 pts) et Chet Holmgren (31 pts à 11/14) cumulent 63 points, avec Jalen Williams à la baguette (21 pts, 10 asts) pour que le début de road trip des hommes de Mark Daigneault soit victorieux. OKC a livré un match avec une adresse redoutable (59% au global, 50% à 3 points) que les Wizards n'ont pas été si loin de matcher. Bilal Coulibaly est apparu 25 minutes sur le terrain et est l'un des deux seuls joueurs de Washington à avoir fini avec un +/- positif (+1), autour d'une prestation toujours aussi active : 5 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres.

SGA and Chet Holmgren distributed immense BUCKETS in D.C. to give OKC the win ⛈️ SGA: 32 PTS, 6 REB, 5 AST

Chet: 31 PTS, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/v31cNvyqN7 — NBA (@NBA) January 9, 2024

- Le Big Three de Phoenix a pu jouer cette nuit - youhou - mais ça n'a pas pour autant permis aux Suns d'éviter de prendre une danse contre les Clippers. En dépit des 30 points de Kevin Durant, ce sont bien les Californiens qui ont dominé ce match de la tête et des épaules, en rebondissant après leur contrariante défaite face au voisin de L.A. Kawhi Leonard, Paul George et James Harden n'ont pas eu à forcer leur talent et leur temps de jeu pour prendre le dessus, les trois hommes cumulant 51 points, avec un double-double pour le barbu en chef (19 pts, 10 asts). Les Clippers restent 4e, à deux victoires de la tête de l'Ouest, alors que Phoenix concède une deuxième défaite de suite et reste englué au 9e rang, sans filet de sécurité.

- Miami a pris la 4e place à l'Est, non sans avoir encore dû déplorer une blessure lors de la réception de Houston. C'est Kyle Lowry, cette fois, qui a dû quitter ses partenaires prématurément à cause d'une blessure à la maison. Pas de quoi miner le Heat, qui s'est appuyé sur Tyler Herro (28 pts) et Bam Adebayo (22 pts, 12 rbds) pour faire le job, pendant que Jimmy Butler continuer d'être convalescent. Dans le camp texan, Fred VanVleet a fait quelques dégâts (32 pts) mais pas suffisamment pour empêcher les Floridiens de remporter une 10e victoire à domicile.

- Les Bulls ont eu besoin d'une prolongation pour se défaire de Hornets toujours déplumés mais vaillants. Coby White (27 pts), Andre Drummond (21 pts, 15 rbds) et Nikola Vucevic (21 pts) ont permis à Chicago de survivre aux 39 points de "Scary" Terry Rozier.