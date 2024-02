Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Hornets : 124-118

Kings @ Cavs : 110-136

Mavs @ Sixers : 118-102

Clippers @ Hawks : 149-144

Warriors @ Nets : 109-98

Raptors @ Pelicans : 100-138

[ITW] Wembanyama fait le point : « La bataille la plus difficile n’est pas physique »

- James Harden est comme les Clippers : dans une forme insolente. Dans cette partie entre les Hawks et les Californiens, où le concept de défense aura été très, très vague, c'est lui qui a plié l'affaire dans le 4e quart-temps avec cette action à 4 points, venue parapher une nouvelle belle soirée pour lui (30 points, 10 passes, 8 rebonds à 50%). Avant ça, c'est Kawhi Leonard (36 pts) qui avait tenu la baraque offensivement pour finir le road trip de L.A. sur un bilan de 6 victoires et 1 défaite.

JAMES HARDEN 4-POINT PLAY 🔥 pic.twitter.com/nKe6qXSeYB — NBA TV (@NBATV) February 6, 2024

- Autre équipe qui fait preuve d'une confiance en elle assez incroyable en ce moment : les Cleveland Cavaliers. Les joueurs de JB Bickerstaff ont enregistré une 6e victoire de suite et un 14e succès en 15 matches en s'imposant à la maison face à Sacramento. Donovan Mitchell (29 pts) a trouvé le moyen de claquer un dunk après s'être passé le ballon contre la planche. Grâce à cette victoire, Cleveland grimpe au 2e rang en dépassant, au moins provisoirement, les Bucks.

SPIDA OFF THE BACKBOARD 😱 pic.twitter.com/roImDwbXRI — Bleacher Report (@BleacherReport) February 6, 2024

- Juste avant un comeback qui s'annonce houleux à Brooklyn, Kyrie Irving était de retour sur les parquets cette nuit après avoir manqué 6 matches en raison d'une blessure au pouce. Le meneur de Dallas a été moteur (23 pts, 8 asts) dans la victoire de son équipe à Philadelphie, où les Mavs ont gommé une première mi-temps poussive pour s'imposer après le repos. Luka Doncic n'a pas eu besoin de marquer plus de 19 points et le 65-45 passé aux Sixers, évidemment privés de Joel Embiid, a fait son oeuvre.

- Les Lakers ont signé une troisième victoire consécutive en dominant les Hornets à Charlotte. Anthony Davis a réalisé le troisième triple-double de sa carrière en NBA avec 26 points, 15 rebonds et 11 passes, aidé par D'Angelo Russell (28 pts) et LeBron James (26 pts), pour boucler ce road trip sur un 4-2.

- Il faut savoir accepter les victoires moches, surtout lorsque les temps sont durs. Les Warriors ont remporté leur match de la nuit à Brooklyn, effaçant un retard de 6 points à la pause pour placer un 66-49 sur les deux derniers quart-temps. Aucun autre joueur que Stephen Curry (29 pts) n'a marqué de panier à 3 points pour Golden State, qui a quand même vu Jonathan Kuminga (28 pts, 10 rbds), Draymond Green (8 pts, 10 rbds, 7 asts, 2 blks) ou le jeune Brésilien Gui Santos (9 pts) contribuer à l'effort collectif.

- Brandon Ingram est le MVP de la nuit pour sa copie incandescente livrée contre les Raptors. New Orleans s'est largement imposé grâce aux 41 points en 30 minutes de son ailier, qui a battu son record de paniers à 3 points sur un match (8) et semblait inarrêtable dans le 3e quart-temps. Ingram est devenu le premier joueur à inscrire au moins 40 points avec 8 paniers à 3 points en shootant à minimum 75% et sans perdre le moindre ballon, d'après STATS.