Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Heat : 122-129

Clippers @ Pelicans : 114-122

Le classement

- Les chances de sauver la saison s'amenuisent pour Dallas. Opposés à Miami, un autre finaliste de Conférence 2022 décevant cette année, les joueurs de Jason Kidd ont grillé une nouvelle cartouche. Dans ce match où les Mavs ont shooté à 61% (!) et où Luka Doncic a été énorme en attaque (42 points, 10 rebonds, 8 passes à 17/25), c'est tout de même le Heat qui s'est montré le plus consistant. Dallas n'a pas su contenir Jimmy Butler (35 pts), mais aussi et presque surtout Cody Zeller (20 pts), dont l'étonnant impact a contribué à faire plier les Texans.

Kyrie Irving (23 points, 8 passes à 10/17) a fait le job et Tim Hardaway Jr a sortis son meilleur match depuis longtemps (31 pts, 7 pds, 6 rbds), mais le concept de défense collective a de nouveau été bien trop vague pour les Mavs. Ces problèmes, déjà présents avant la deadline, n'ont fait qu'empirer depuis. Dallas n'a plus que quatre matches pour essayer de doubler Oklahoma City (qui compte une victoire d'avance) ou Minnesota (+2). Les Lakers (+2.5) et les Pelicans (+3) sont clairement hors d'atteinte.

Luka Doncic records his 14th 40+ PT game of the season with his 42-PT performance tonight in Miami 🔥 pic.twitter.com/MMw4xa0rPh — NBA (@NBA) April 2, 2023

- Les Pelicans, justement, ont quasiment officialisé leur participation au play-in, une issue pas si évidente que ça il y a encore quelques semaines. C'était avant que Brandon Ingram ne revienne à pleine puissance et ne porte magnifiquement l'équipe sur ses épaules comme il le fait en ce moment. Ingram a encore été excellent (36 pts, 8 pds) face aux Clippers cette nuit et a livré une bataille de haut niveau avec Kawhi Leonard (40 pts) jusque dans le money time.

Les deux ailiers All-Stars se sont répondu à coups de mid-range et de paniers clutch. Ingram, devant un public de NOLA bien chaud, a montré le plus de sang froid et a permis aux Pels de revenir à hauteur des Clippers, 6e, au classement.

A big game with big performances 👏 Brandon Ingram (36 PTS, 8 AST) and Kawhi Leonard (40 PTS, 8 REB) dueled in a matchup with huge postseason implications! pic.twitter.com/Zc0aIa2tSO — NBA (@NBA) April 2, 2023

Il se pourrait bien qu'en continuant sur cette dynamique (7 victoires en 8 matches), New Orleans soit l'invité surprise du top 6. Sans Zion Williamson, c'était franchement inespéré.

Nicolas Batum a passé une soirée discrète : 2 points, 3 rebonds et 3 passes en 24 minutes.