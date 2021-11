Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Cavs : 104-107

Knicks @ Pacers : 98-111

Celtics @ Magic : 92-79

Bulls @ Sixers : 98-103

Raptors @ Wizards : 109-100

Hawks @ Nets : 108-117

Nuggets @ Grizzlies : 106-108

Clippers @ Wolves : 126-115

Mavs @ Spurs : 109-108

Hornets @ Warriors : 92-114

Pelicans @ Kings : 99-112

Nicolas Batum en mode sniper : Les 5 performances marquantes de la nuit NBA

Ja va trop vite

- Ja Morant n'a marqué "que" 18 points cette nuit, mais le meneur des Grizzlies a tout de même été déterminant par son sang froid et son leadership face à Denver. Memphis s'est à nouveau payé Denver et l'ancien meneur de Murray State, aidé par le meilleur match de Jaren Jackson Jr cette saison (22 pts et un 4e quart-temps de haut niveau), a allié spectacle et efficacité.

Il se dit que les Nuggets ont encore le tournis après ce drive conclu par un spin move splendide juste avant la mi-temps.

JA. MORANT. 😱@memgrizz lead at the half on NBA League Pass! pic.twitter.com/rEaVoETHA3 — NBA (@NBA) November 4, 2021

Nikola Jokic (34 points, 11 rebonds et 5 passes) a fait de son mieux, mais seul Will Barton (26 pts) a passé la barre des 12 points pour l'aider à la finition. Michael Porter Jr, même en double-double, continue d'être trop discret au scoring.

Lillard pas clutch, Allen et Mobley for the Land

- Il fut un temps pas si lointain où Damian Lillard aurait sanctionné les Cavs et arraché la prolongation grâce à un shoot à 3 points. La star des Blazers a eu cette munition dans les mains cette nuit, mais sa forme du moment from downtown (3/12 encore cette nuit) ne lui permet pas d'endosser à nouveau sa cape de héros. Portland s'est incliné devant une équipe de Cleveland décidément prometteuse, bien que privée de Lauri Markkanen.

Jarrett Allen est une machine dans ce début de saison et a signé un nouveau double-double (24 points, 17 rebonds). La paire SexLand a ajouté 40 points en cumulé, pendant qu'Evan Mobley (11 points, 11 rebonds, dont le dernier sur le shoot de Lillard) continuait sa campagne précoce vers le titre de Rookie of the Year.

Mobley a d'ailleurs été à nouveau très bon défensivement, comme lorsqu'il s'est occupé de Lillard au large à 1:30 de la fin.

KD, patron de NYC

- Alors qu'un nouveau maire a été élu à New York, le boss de la ville reste quand même Kevin Durant. Les 32 points et le match tout en maîtrise de KD ont permis à Brooklyn de se payer les Hawks. Durant a choisi de placer son accélération dans le 3e quart-temps, en claquant 13 points du run à 20-4 qui a permis aux Nets de s'échapper.

32 PTS | 7 REB | 5 AST@KDTrey5 lifts the @BrooklynNets to their third-straight win 👏 pic.twitter.com/gefV5UWmIZ — NBA (@NBA) November 4, 2021

Bien défendu par les Nets, Trae Young (6/22) n'est quand même pas passé très loin du triple-double (21 points, 10 passes, 9 rebonds). Atlanta a aussi gâché un match presque parfait de DeAndre Hunter (26 points à 10/11, dont 6/6 à 3 pts).

Curry laisse briller ses soldats

- Il arrive que Stephen Curry ait des soirées un peu moins légendaires que d'autres. La star des Warriors sait prendre du recul et laisser ses partenaires briller. Golden State a dominé Charlotte avec des prestations très remarquées de Jordan Poole (31 pts) et Gary Payton, deuxième du nom, auteur de 17 points en sortie de banc, lui qui est plutôt estampillé joueur défensif.

Curry, avec 15 points et 9 passes, n'a pas forcé et c'est aussi ce qui rend les Warriors très menaçants cette saison, en attendant le retour de Klay Thompson.

- Gary Payton s'est au passage offert l'un des plus jolis dunks de la nuit avec ce tomar sur Kelly Oubre.

THROW IT DOWN GARY PAYTON II 😤 pic.twitter.com/baJRKqqceK — SportsCenter (@SportsCenter) November 4, 2021

En face, Miles Bridges continue d'avoir une bonne tête de MIP : 32 points, 9 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres pour le joueur des Hornets.

Myles Turner mitraille les Knicks, Boston reprend son souffle

- Les Pacers ont retrouvé la quasi totalité de leur effectif et ça se sent ! Après une entame de saison ratée, Indiana est en train de remonter la pente et les Knicks l'ont senti passer. Avec un Myles Turner en feu (25 pts à 7/10 à 3 pts et 13 rbds), les joueurs de Rick Carlisle se sont assez sereinement imposés à domicile.

Evan Fournier a inscrit 14 points (5/12) derrière la paire RJ Barrett (23 pts)-Julius Randle (18 pts, 14 rbds).

Triple threat Turner 🎯@Original_Turner knocks down a career-high 7 3PM and scores 25 PTS to lead the @Pacers 🏁 pic.twitter.com/mjHCIruAiW — NBA (@NBA) November 4, 2021

- Les Celtics ont organisé une réunion entre joueurs avant de se déplacer à Orlando. Boston aurait peut-être gagné dans tous les cas, mais il y a quand même eu quelques effets positifs. Défensivement, les joueurs d'Ime Udoka ont été plus sérieux et n'ont concédé que 79 points, pendant que Jaylen Brown (28 pts) faisait des dégâts de l'autre côté.

Jaylen Brown (@FCHWPO) leads the way with 28 PTS in the @celtics win ☘ pic.twitter.com/LiYHusFXgQ — NBA (@NBA) November 4, 2021

Marcus Smart a raison de gueuler, mais il a aussi le droit de mieux shooter

Seth Curry porte Philly, on n'arrête plus Toronto

- L'homme fort des Sixers en ce moment, c'est Seth Curry ! Avec ou sans Joel Embiid (le Camerounais était titulaire cette nuit contre Chicago), l'adresse et le sang froid de Curry sont essentiels dans ce début de saison. Non seulement l'ancien Dukie a fini meilleur marqueur de son équipe (22 pts), mais il a aussi plié le match sur un shoot qui a donné 4 points d'avance à Philly à 10 secondes de la fin.

Sans Tobias Harris et Danny Green, les Sixers ont survécu à la nouvelle grosse performance de DeMar DeRozan (37 points, 10 rebonds). Pas sûr que Billy Donovan ait été très fan de voir DeRozan et LaVine prendre 46 des 82 tirs de l'équipe, pendant que Nikola Vucevic, pour ne citer que lui, était un peu sevré.

- Les Raptors ont conservé leur invincibilité à l'extérieur (4-0) et poursuivi leur très belle série en glanant une 5e victoire de suite à Washington. Fred VanVleet s'est comporté en patron (33 points, 6 passes) pour venger la défaite initiale de Toronto contre Washington en ouverture de la saison.

👀 @FredVanVleet goes off for 33 PTS as the @Raptors push their win-streak to 5 games! pic.twitter.com/r25gVZaU4w — NBA (@NBA) November 4, 2021

PG13 épaulé, Jalen Brunson en fusion

- Paul George a reçu un précieux soutien cette nuit, lui qui semblait un peu contraint de réaliser un one-man show tous les soirs ces derniers temps. Sur le parquet des Wolves, PG13 (32 points à 11/18) a vu Reggie Jackson (29 pts, 8 asts) et Nicolas Batum (20 pts à 7/10 dont 6/8 à 3 pts) lui apporter une aide déterminante.

- On se demandait où Luka Doncic trouverait des appuis au scoring chez les Mavs cette saison. Jalen Brunson n'a pas levé la main et a pris la parole sans aucune gêne. L'ancien meneur de Villanova est dans une forme étincelante et l'a confirmé cette nuit contre San Antonio. Brunson a claqué 31 points et pris 10 rebonds, pour épauler Doncic (23 pts à 10/25), avec en plus un côté clutch qui a permis à Dallas de remporter ce derby.

Mais quel tir de patron de la part de Jalen Brunson ! À +1, en fin de possession, super bien défendu. WOAH. pic.twitter.com/BGcJSoxC5K — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) November 4, 2021

Boban Marjanovic a lui aussi voulu contribuer et a roulé sur son ancienne équipe en sortie de banc avec 17 points et 5 rebonds en 15 minutes.

- Sacramento a dû batailler pour prendre le dessus sur New Orleans. Les Kings peuvent remercier Tyrese Haliburton, excellent dans le 4e quart-temps (il y a inscrit 7 de ses 20 points, avec 4 interceptions) et Harrison Barnes (23 pts, 8 rbds), grâce auxquels ils ont pu repartir de l'avant après deux défaites.

Les Pelicans ont eux perdu pour la 8e fois en 9 matches et doivent être finalement contents que les médias ne parlent que du poids de Zion Williamson et pas du niveau des autres joueurs...