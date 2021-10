Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Sixers : 102-110

Hawks @ Wizards : 111-122

Knicks @ Bulls : 104-103

Jazz @ Rockets : 122-91

Spurs @ Mavs : 99-104

Grizzlies @ Warriors : 104-101, après prolongation

- Il ne reste plus qu'une seule équipe invaincue en NBA : le Utah Jazz. Rudy Gobert et ses camarades avaient le programme le moins hard des trois derniers invincibles, puisqu'ils se déplaçaient à Houston. Les joueurs de Quin Snyder ont plié le match dès la première mi-temps (+21), avec un Gobert en double-double (16 pts, 14 rbds), pléonasme, et 7 joueurs entre 10 et 19 points. Du travail propre et sans bavure.

Chez les Rockets, Jalen Green n'a pas réussi à régler la mire et a shooté à 3/16 (0/8 à 3 pts), ce qui le met à 7/32 sur les deux derniers matches. Au moins, on ne peut pas dire que le rookie n'a pas les munitions pour se faire la main.

- Parmi les autres équipes qui n'avaient pas encore connu la défaite, figurait Golden State. Les Warriors ont dû revivre le douloureux moment d'une défaite en prolongation à domicile contre Memphis, comme lors du barrage des playoffs 2021 en mai dernier. Là encore, Ja Morant a fait office de bourreau en chef.

Le patron des Grizzlies a été énorme et plein de sang froid pour faire plier Golden State. C'est lui qui a signé le panier de la victoire à l'entame de la dernière minute en prolongation, après avoir déjà collé 30 points, 7 rebonds, 5 passes et 4 interceptions.

Malgré ses 36 points et quelques paniers de barjot, Stephen Curry n'a pas marqué le moindre panier dans le 4e quart-temps et en prolongation, manquant notamment de paniers à 3 points qui auraient pu libérer les siens.

L'un des paniers de barjot en question...

Stephen Curry qui marque sur un pied à 9 mètres ? TOUT. VA. BIEN.

- La dernière team avec un bilan accumulé, Chicago, a elle aussi chuté à domicile, lors de la venue des New York Knicks. La troupe de Tom Thibodeau, qui revenait sur les terres de ses premiers exploits de head coach en NBA, a confirmé son très bon début de saison en maîtrisant quasiment le match de bout en bout.

Les Knicks se sont pourtant fait une grosse frayeur en encaissant un 12-0 dans le money time et en permettant à Chicago d'avoir une balle de match. Le shoot de DeMar DeRozan, bien défendu par RJ Barrett et Mitchell Robinson, a fini en airball.

Dans cette partie, Kemba Walker (21 pts), RJ Barrett (20 pts), Julius Randle (13 pts, 16 rbds, 9 pds) et Evan Fournier (10 pts) ont peaufiné leur déjà prometteuse entente.

- Joel Embiid joue sur une patte, mais c'est parfois suffisant, comme cette nuit contre Detroit. Le Camerounais a dominé la raquette des Pistons avec un gros double-double (30 pts, 18 rbds) en partie dû à sa capacité à aller sur la ligne des lancers (13/15), loin des galères des James Harden de ce monde.

Les Pistons se sont bien battus et ont fait fondre l'avance de 20 points des Sixers pour rendre le match compétitif. Killian Hayes, titulaire, a joué 32 minutes et montré une belle activité avec 9 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions à 4/11.

- La confiance règne méchamment à Washington. Les Wizards ont enregistré leur 4e victoire de la saison en s'imposant à domicile devant Atlanta. Sans Spencer Dinwiddie, laissé au repos, ni Daniel Gafford, les joueurs de Wes Unseld Jr ont fait sauté le verrou des Hawks en leur passant 122 points grâce notamment à un Bradley Beal plus tranchant (27 pts) et à la machine Montrezl Harrell (25&13) impeccable depuis son arrivée dans la capitale fédérale.

- Dallas s'est offert un petit derby texan contre San Antonio, avec un coup d'accélérateur de Luka Doncic dans le 4e quart-temps. Le Slovène a inscrit 10 de ses 25 points durant cette période, pour résister aux efforts du tandem majeur des Spurs depuis le début de la saison, Dejounte Murray (23 points, 10 rebonds, 8 passes) - Jakob Poeltl (14 points, 13 rebonds).