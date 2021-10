Stephen Curry qui marque sur un pied à 9 mètres ? TOUT. VA. BIEN.

Stephen Curry repousse les limites de l’impossible en NBA. Soir après soir. Jeudi, le meneur des Golden State Warriors s’est soudainement mis à tirer sur un pied à neuf mètres du cercle. Et bien évidemment, il l’a mis.

Steph off one-leg?

From out there!? Just stop it. He's got 22 at halftime.. watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/eHn6Sk4hfd — NBA (@NBA) October 29, 2021

Sa réaction et celle de Steve Kerr sont presque aussi dingues que le panier en lui-même d’ailleurs.

Steph's reaction to his 1-legged 3.. Or Steve Kerr's? 😂 pic.twitter.com/0eR2r0w4Q0 — NBA (@NBA) October 29, 2021

Ce qui ressort de ce tir, c’est surtout la joie, la créativité et la liberté avec laquelle Stephen Curry joue sur le parquet. Ses prises de décision ne sont pas toujours à reproduire, surtout pour les jeunes joueurs. Mais le plaisir qu’il prend, ça, ça devrait s’enseigner. Il s’amuse. Il ne perd jamais ça de vue. Et c’est aussi sans doute ce qui explique son succès, en plus du travail et d’un don évident pour le basketball. En tout cas, quel régal.

L'ironie, c'est que Curry n'a pas marqué beaucoup d'autres paniers après celui-là hier soir. Il est resté bloqué à 36 points sans scorer dans le quatrième quart-temps - et ce pour le troisième match de suite ! Sauf que cette fois-ci, les Warriors ont perdu. Ils se sont inclinés contre les Memphis Grizzlies (101-104), concédant ainsi leur première défaite de la saison.

Joel Embiid, Killian Hayes : Les 5 performances de la nuit en NBA