Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Rockets : 111-108

Bucks @ Grizzlies : 101-142

Pelicans @ Jazz : 129-132, après prolongation

Suns @ Clippers : 111-95

- Les Pelicans ne seront pas restés longtemps en tête de la Conférence Ouest. Leur défaite face au Jazz en prolongation, cumulée à la très large victoire des Grizzlies à domicile contre Milwaukee a changé la donne :

- Tyler Herro est en train de réveiller le Heat tout en se mettant des défis tous les soirs. 24 heures après avoir battu son record personnel de paniers à 3 points dans un match NBA, le 6th man of the year en titre l'a déjà effacé, lors de la victoire de Miami à Houston.

Herro a inscrit 41 points (son record en NBA) avec 10 paniers primés au compteur, égalant le record en la matière de Duncan Robinson sous le maillot floridien.

Les Rockets, plutôt plaisants en ce moment, se sont bien battus avec un joli comeback dans le 3e quart-temps, mais le Heat, Herro en tête, a mieux géré la fin de match pour enregistrer une troisième victoire consécutive.

