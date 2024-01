Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Knicks : 109-113

Bulls @ Raptors : 116-110

Thunder @ Jazz : 134-129

Grizzlies @ Wolves : 103-118

Pacers @ Kings : 126-121

- Les Grizzlies ont vendu chèrement leur peau pendant trois quart-temps, avant de céder logiquement face à Minnesota. Anthony Edwards a accéléré après la pause en inscrivant 26 de ses 28 points, aidé par Rudy Gobert, en double-double (17 pts, 10 rbds) et auteur de 6 contres, Naz Reid (20 pts) et Mike Conley (17 pts, 10 asts). Le quatrième QT a été fatal à Memphis, qui a pris un 37-17.

Anthony Edwards a signé l'une des actions de la nuit avec ce dunk après s'être passé la balle contre la planche.

On notera que Rudy Gobert et Santi Aldama ont semblé vouloir ranimer l'animosité franco-espagnole pendant tout le match. On n'est pas contre !

“He swatted that away to St. Paul.” Always love listening to the legend Kevin Harlan on the call. Gobert had an awesome block on Aldama before the two got a little chippy with each other with some words. Not in Rudy’s house. pic.twitter.com/lZUdB45Mnf

— John Meyer (@meyerNBA) January 19, 2024