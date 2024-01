Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Pacers : 114-109

Knicks @ Nets : 108-103

Jazz @ Pelicans : 124-153

Blazers @ Thunder : 109-111

Lakers @ Clippers : 116-127

Quel joueur égalera ou battra les 81 points de Kobe Bryant ?

- Il y a un nouveau leader à l'Ouest ! Le Thunder a provisoirement pris les rênes de la Conférence grâce à sa victoire face à Portland. L'opération n'a pas été si simple, bien que la dernière rencontre entre les deux équipes se soit soldée par un succès de... 62 points en faveur d'OKC. Cette fois, il a fallu un game winner de Jalen Williams (19 pts) à 2 secondes du terme pour faire basculer la partie. C'est déjà lui qui avait ramené le Thunder à un point à 25 secondes de la fin.

Une jeune star peut en cacher une autre : c'est Jalen Williams qui a offert la victoire au Thunder cette nuit pic.twitter.com/xqY2oyWBnB — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 24, 2024

Shai Gilgeous-Alexander (33 pts) a comme toujours été le moteur de l'équipe. Les Blazers ont porté réclamation dans la foulée du match, puisque Chauncey Billups a reçu deux fautes techniques pour protestation alors qu'il essayait de demander temps mort à 15 secondes du terme quand Portland menait encore d'un point.

Chauncey Billups has been ejected from the game 😬 pic.twitter.com/4Fmkc6tTJC — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) January 24, 2024

- Denver s'est aussi positionné à hauteur des Wolves en profitant de l'inactivité de ces derniers cette nuit. Les Nuggets sont allés s'imposer sur le parquet des Pacers, grâce à un Nikola Jokic omniprésent. Le Serbe a signé son 13e triple-double de la saison (31 pts, 13 rbds, 10 asts), scellant la victoire de son équipe à 6 secondes de la fin sur un panier à 3 points. Inspiré, le Joker a aussi incité à deux reprises Michael Malone à challenger des décisions arbitrales, à chaque fois avec succès. Son deuxième call a permis à Denver de calmer le retour d'Indiana sur une possession important à l'approche du money time. Il y a des soirs comme ça où tout vous réussit ! On espère que Nikola Jokic a joué au tiercé (plutôt qu'au loto) pour tester sa veine dans la foulée.

Jokić showing no emotion after dagger 3 😂🔥 pic.twitter.com/qv0Uueg6RU — Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2024

- Les Pelicans ont consolidé leur place dans le top 5 à l'Ouest en battant à la fois Utah et leur record de points sur un match NBA (153). Lors de cette promenade de santé, NOLA a vu CJ McCollum poser 33 points à 9/13 à 3 points et Zion Williamson ajouter 17 points et 11 passes (son record personnel). Le Jazz rentre dans le rang ces derniers jours et reste sur trois défaites consécutives.

- Les Lakers n'ont pas profité de cette contre-performance d'Utah pour se détacher à la 9e place. Privés de LeBron James, les Purple and Gold ont perdu le derby face aux Clippers. Ces derniers ont contrôlé la rencontre, portés par Kawhi Leonard, auteur du deuxième triple-double de sa carrière (25 pts, 11 rbds, 10 asts). Le double MVP des Finales a piloté le jeu dans le 4e quart-temps pour mettre les siens à l'abri, avec quelques offrandes bien senties pour James Harden (23 pts, 10 asts) ou Russell Westbrook (16 pts en 18 min) ou le trio Paul George-Norman Powell-Terance Mann (17 pts chacun).

Les Lakers et leur tandem D'Angelo Russell (27 pts, 10 asts) - Anthony Davis (26 pts, 12 rbds) étaient trop justes pour faire mieux. C'est la troisième victoire de suite pour les Clippers et la 11e en 13 matches.

- Dans cette Rivals Week en NBA, les Knicks ont remporté le derby de New York face aux Nets pour valider un 4e succès de rang. Menés 9 points au début du 4e quart-temps, les joueurs de Tom Thibodeau sont montés à bord du train piloté par Jalen Brunson, encore décisif et parfait (30 pts à 50%) pour ramener New York dans le coup avec l'aide de Julius Randle (30 pts, 9 rbds, 7 asts) pour éviscérer Brookyn 32-18 dans le dernier QT. Les 36 points de Mikal Bridges pour les Nets ont été vains.