Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Heat : 110-115

Nuggets @ Blazers : 121-100

Rockets @ Spurs : 109-118

Podcast #67 : Faut-il croire aux Phoenix Suns ?

- Voilà qui va booster la confiance de Jamal Murray et des Nuggets ! L'arrière canadien de Denver a été plus que clutch à Portland, dans le match le plus animé et excitant de la nuit. A 0.9 seconde de la fin, alors que les Blazers menaient de deux points, le lieutenant en chef de Nikola Jokic a frappé à 3 points malgré la défense de Jerami Grant, avant de rester d'un calme olympien en guise de célébration.

JAMAL MURRAY CALLED GAME pic.twitter.com/gy97R3qlif — NBA (@NBA) December 9, 2022

Ce coup d'éclat éclipse l'énorme match de Damian Lillard, qui avait lui même sorti le poignard à 8 secondes du terme à 3 points pour ce qui aurait dû être la cerise sur le gâteau d'un match à 40 points et 12 passes, avec 9 paniers à 3 points.

Il y a eu pas moins de 20 changements de leadership au score, mais ce sont les Nuggets, portés par Nikola Jokic (33 pts, 10 rbds, 9 pds) qui ont eu le dernier mot et ont comblé un retard de 10 points dans le 4e quart-temps pour mettre fin à leur série de trois défaites.

Relive all the final buckets from a WILD finish in Portland 🎬 pic.twitter.com/migdarizfh — NBA (@NBA) December 9, 2022

- Les Clippers et le Heat s'affrontaient entre équipes ambitieuses en manque de confiance. Sans Kawhi Leonard, laissé au repos après deux matches de suite, Los Angeles n'a pu éviter un deuxième revers consécutif sur le parquet de Miami. Après avoir subi trois défaites en quatre matches, les Floridiens se sont repris à leur tandem majeur.

Bam Adebayo (31 pts, 10 rbds) et Jimmy Butler (26 pts) ont fait le gros du boulot, avec les 8 derniers points du Heat marqués par le seul "Jimmy Buckets". Sa présence discontinue sur les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois, est cruciale pour le groupe d'Erik Spoelstra.

Moussa Diabaté n'était malheureusement pas dans le roster cette nuit pour les Clippers, au contraire, évidemment, de Nicolas Batum (11 pts, 5 rbds, 2 pds, 1 stl, 1 blk), titulaire.

- Le petit duel entre voisins et entre cancres assumés de la NBA a tourné à l'avantage des Spurs, cette nuit, à domicile contre Houston. San Antonio, qui restait sur 11 défaites de suite, a repris quelques couleurs et une unité dans la colonne victoires histoire de ne pas trop déprimer non plus.

Les joueurs de Gregg Popovich, de retour après avoir manqué les deux derniers matches pour des raisons médicales, se sont appuyés sur un Keldon Johnson incandescent, auteur de 32 points après avoir rentré ses 9 premiers tirs du match. Tre Jones a lui battu son record de points en carrière (26) pour apporter son écot.

Les Rockets, qui restaient eux sur de bons matches et quelques victoires surprises, ont tout de même vu leurs cinq titulaires inscrire au moins 10 points, notamment Jabari Smith Jr (23) et Alperen Sengun, en double-double (16 pts, 11 rbds).