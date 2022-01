Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Raptors : 105-120

Magic @ Celtics : 111-116, après prolongation

Pacers @ Cavs : 104-108

Heat @ Kings : 113-115

Suns @ Hornets : 133-99

Mavs @ Thunder : 95-86

Wolves @ Lakers : 103-108

Jaylen Brown sortait de ce que l'on appelle communément un bon gros match de croqueur avec la défaite au bout. L'ailier des Celtics a été beaucoup plus propre et intéressant cette nuit, pour permettre à Boston de dominer le Magic. Brown a explosé offensivement avec 50 points à 19/29 auxquels il a ajouté 11 rebonds.

Il fallait bien ce record en NBA pour l'intéressé, afin de sauver une situation mal embarquée pour les Celtics, menés de 14 points par Orlando dans le 4e quart-temps. Les 21 points de Jaylen Brown dans le 4e, puis sa fiabilité en prolongation ont pesé très lourd.

Jaylen Brown dropped a 50-piece 😳 pic.twitter.com/KM3pgyhH32 — NBA TV (@NBATV) January 3, 2022

Les Lakers reviennent à 50%

- LeBron James n'a pas atteint la barre des 30 points pour la première fois depuis 7 matches et Russell Westbrook n'a pas fini en triple-double après 4 matchs dans la troisième dimension. Pourtant, les Lakers ont tout de même tenu le coup pour vaincre les Wolves.

LeBron a compilé 26 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions, alors que Malik Monk (22 pts) a apporté un plus intéressant à la production du tandem. Revoilà les Lakers avec un bilan à l'équilibre.

Giddey la belle vie

- Le record de précocité de LaMelo Ball n'aura tenu qu'une seule saison. Josh Giddey est devenu dimanche le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réussir un triple-double. Certes, le Thunder s'est incliné devant Dallas pour le retour à la compétition de Luka Doncic (14 pts, 10 pds, 9 rbds) après 10 matches d'absence. Mais l'Australien a compilé 17 points, 14 passes et 13 rebonds, confirmant sa capacité à faire un peu de tout et plutôt très bien sur un terrain de basket.

Théo Maledon a joué 32 minutes en sortie de banc pour 8 points, 3 interceptions, 1 passe et 1 rebond à 2/8.

Les Knicks balayés, Mobley et Love réveillent Cleveland

- Les Knicks n'ont pas vraiment vu le jour à Toronto. Emmenés par Fred VanVleet (35 points dont 19 dans le 3e quart-temps) et Pascal Siakam (20 pts, 14 rbds), les Raptors ont battu New York à domicile pour la 11e fois de suite.

On notera qu'Evan Fournier a été le joueur des Knicks le plus tranchant avec 20 points à 4/10 à 3 points.

- Les coups durs ne vont pas stopper les Cavs. Cleveland a retrouvé le chemin de la victoire lors de la réception des Pacers. Menés de 11 points en 2e mi-temps, les joueurs de JB Bickerstaff ont eu un beau sursaut d'orgueil et ont passé un 17-0 à Indiana pour prendre les commandes du match.

Evan Mobley (24 pts, 9 rbds) et Kevin Love (20 pts) ont été déterminants pour les Cavs, qui ont dû composer avec un excellent Domantas Sabonis dans le camp d'en face (32 pts, 13 rbds) et l'intéressant impact du rookie Duane Washington Jr (20 pts).

Evan Mobley going to WORK down low on @NBATV! pic.twitter.com/ViQlXx5c70 — NBA (@NBA) January 2, 2022

Lance Stephenson a fait son retour sous le maillot des Pacers. "Born Ready" a inscrit - points et distribué 3 passes en 12 minutes.

Hield contrarie Miami, Phoenix torpille Charlotte

- Les Kings se sont accrochés à Buddy Hield et ont réussi à vaincre Miami. Le shooteur des Kings a constamment maintenu son équipe dans le match et ses 26 points à 7/14 en sortie de banc ont permis à Sacramento de dominer des Floridiens toujours diminués mais avec Jimmy Butler (21 pts) dans leurs rangs. Malgré la défaite, Omer Yurtseven a signé un nouveau double-double (20 pts, 16 rbds) qui semble confirmer que le Turc aura une place en NBA à l'avenir.

- Les Suns n'ont éprouvé aucune difficulté à corriger les Hornets. Devin Booker (24 pts), Jalen Smith (19 pts, 12 rbds) et Chris Paul (16 passes) ont mené la charge et permis aux Suns de repartir de l'avant après trois défaites en quatre matches.

Bismack Biyombo, tout juste recruté sur un contrat de 10 jours par Phoenix, a inscrit 11 points et 6 rebonds pour son retour en NBA.

