Josh Giddey est devenu le plus jeune joueur de l'Histoire à compiler un triple-double en claquant 17-13-14 contre Dallas dimanche.

Les joueurs débarquent de plus en plus jeunes en NBA. En zappant parfois la case NCAA pour aller jouer en Australie, par exemple, afin de venir très tôt dans la grande ligue. C’est le cas de Josh Giddey, sixième choix de la dernière draft et nouvelle pépite du Oklahoma City Thunder, ou encore de LaMelo Ball.

Le meneur d’OKC a justement battu un record de précocité établi par celui des Charlotte Hornets la saison dernière. Il est devenu le plus jeune joueur de l’Histoire à compiler un triple-double. 17 points, 13 rebonds et 14 passes (avec 4 interceptions) contre les Dallas Mavericks dimanche soir. Un record battu pour la quatrième fois en... cinq ans.

Giddey a donc réussi cet exploit individuel à 19 ans, 2 mois et 23 jours, tandis que Ball avait cumulé son premier triple-double à 19 ans, 10 mois et 17 jours. En revanche, il s’agissait là de son neuvième match en NBA, soit une vingtaine de moins que l’Australien du Thunder.

« C’est cool. Les trucs individuels, ça fait plaisir sur le moment. Mais la victoire, c’est mieux », notait l’intéressé. « Si je fais 0-0-0 et que l’on gagne, c’est mieux que de réussir un triple-double et de perdre. »

Au Thunder, pour l’instant, les victoires ne sont pas tout à fait la priorité. Le développement des jeunes joueurs reste le premier objectif de la saison. Et celui de Josh Giddey ressemble à une belle réussite jusqu’à présent.

« Il est altruiste », remarque Jason Kidd, Hall of Fame spécialiste du triple-double à son époque (107 en carrière). « Il comprends le jeu à 19 ans. Ses coéquipiers savent que s’il a la balle, ils vont devoir couper parce qu’ils auront une chance d’être servis. Il est adroit, il est à l’aise avec la balle. Le package intégral. »

Josh Giddey tourne à 11 points, 7,3 rebonds et 6,4 passes cette saison. Il est l’un des meilleurs joueurs de sa promotion. Et un complément intéressant pour Shai Gilgeous-Alexander à Oklahoma City.

Josh Giddey, un zéro en trompe-l'œil pour le super rookie d’OKC