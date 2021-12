Josh Giddey, un zéro en trompe-l’oeil pour le super rookie d’OKC

Josh Giddey a beau jouer dans l'une des franchises les moins médiatisées de la ligue, son talent ne passe pas inaperçu pour sa première saison en NBA. Le rookie australien d'Oklahoma City figure d'ailleurs dans le top 5 du volume 2 de notre Rookie Race, juste derrière des joueurs un peu plus attendus de par la hype qu'ils suscitent depuis le lycée et la fac. Avec 10.8 points, 7.1 rebonds et 6.1 passes de moyenne, Giddey montre une panoplie intéressante et une faculté à peser sur presque tous les aspects du jeu, une qualité dont ne peuvent pas se prévaloir la plupart de ses autres camarades de cuvée.

En attendant de voir si le guard du Thunder tiendra la distance lors de la deuxième partie de saison, sa faculté à réaliser des matches d'un genre particulier permet de se projeter sur son avenir de manière intéressante. Sans avoir été au-delà du boxscore, on pourrait trouver inquiétant de le voir finir avec 0 points (à 0/8) dans un match contre une équipe médiocre des Pelicans dimanche. Sauf que la polyvalence de Josh Giddey lui permet justement de ne pas sortir d'un match où la réussite offensive le fuit.

Face à NOLA, Giddey a compensé sa maladresse en distribuant 10 passes décisives et en prenant 10 rebonds, pour contribuer à la victoire des siens. Cette ligne de stats est rarissime. Déjà parce que rares sont les joueurs habituellement productifs qui finissent avec un zéro pointé au scoring, mais aussi et surtout parce qu'être aussi actif à la passe et au rebond dans le même temps n'est pas donné à tout le monde. Dans l'histoire de la NBA, il n'est arrivé qu'une seule fois qu'un joueur finisse en double-double en ne marquant aucun point. C'était le 5 janvier 1971, il y a 40 ans, avec Norm Van Lier, le joueur des Cincinatti Royals, lors d'un match contre les Lakers, avec 0 pt, 11 rebonds et 13 passes.

OKC fait du bon boulot avec l'ancien joueur des Adelaide 36ers. Son temps de jeu est très important (30 minutes par match) afin de former et consolider l'alchimie avec Shai Gilgeous-Alexander, mais il n'est pas pour autant très exposé médiatiquement puisque "SGA" et Luguentz Dort notamment font figure de vétérans (à 23 et 22 ans...) plus souvent amenés à se montrer devant la presse et à évoquer les sujets qui fâchent (comme la défaite record contre Memphis) devant la presse.

Même si cela s'est indirectement fait au détriment de Théo Maledon, pourtant auteur d'une saison rookie intéressante, on aime beaucoup ce que l'on voit jusqu'ici de la part de Josh Giddey. Avoir à la fois le gabarit (2,03 m), les skills et le fighting spirit à l'australienne quand on joue meneur en NBA, c'est un cocktail finalement très 2022 et qui devrait le mener, lui et OKC, assez haut si tout se passe comme prévu.