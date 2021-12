Rookie Race Vol. 2 : Cunningham se pointe, Giddey séduit

La Rookie Race 2022 reste passionnante et incertaine. On fait le point dans le volume 2 de notre édition mensuelle.

La saison NBA a démarré il y a deux mois et la Rookie Race reste l'une des plus intéressantes. La bataille est incertaine, aussi bien à cause des aléas du health and safety protocol que de la variété de talents capables de prétendre succéder à LaMelo Ball.

Voici notre état des lieux dans ce volume 2 à la veille de Noël.

Mentions honorables

Chris Duarte (Indiana Pacers)

L'adresse à 3 points a pas mal chuté en un mois et il est un peu moins en vue globalement, ce qui n'enlève rien à son côté ultra pro et précieux à court et moyen terme pour les Pacers.

Davion Mitchell (Sacramento Kings)

Quelques pointes offensives, notamment à la passe, intéressantes même s'il reste légèrement sous les 10 points de moyenne. Toujours fréquemment impressionnant défensivement lorsqu'il se met en mission sur un adversaire. Il doit absolument shooter à plus que 30% à 3 points pour intégrer le top 5.

Alperen Sengun (Houston Rockets)

C'est toujours un régal de le voir jouer, régaler au poste et à la passe avec les Rockets, mais on ne pourra pas le mettre dans le top 5 tant que Stephen Silas ne lui donnera pas un peu plus que 18 minutes par match, ce qui devrait pouvoir arriver d'ici la fin de la saison, même si ce n'est peut-être pas dans l'intérêt de Houston vis à vis de la loterie...

Herb Jones (New Orleans Pelicans)

La surprise des Pelicans. Lorsqu'il est titulaire, NOLA est à 8 victoires pour 9 défaites, contre un vilain 3-12 lorsque ce n'est pas le cas. L'ailier n'a pas le volume qu'il faut au scoring pour avoir un peu plus qu'une mention, mais son activité et son adresse (47%) sont remarquées et il n'est pas totalement étranger au réveil des Pels.