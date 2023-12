Dans ce CQFR, on parle du coup de sang de Giannis Antetokounmpo, de la suspension de Draymond Green et de bien d'autres choses.

Retour d'Antoine Pimmel ce jeudi matin, pour parler des matches de la nuit et de l'actualité autour de la suspension jusqu'à nouvel ordre de Draymond Green, avec Shaï Mamou. On discute du record en carrière de Giannis Antetokounmpo, de l'altercation improbable entre les Bucks et les Pacers, mais aussi des 8 autres matches au programme.

On vous rappelle l'adresse pour nous envoyer vos questions pour le CQFR du samedi : CQFR.REVERSE@gmail.com. Vous avez jusqu'à vendredi matin !

Draymond est inexcusable, Luka Doncic régale