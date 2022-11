Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Wizards : 105-113

Sixers @ Hawks : 95-104

Hornets @ Heat : 112-117, après prolongation

Blazers @ Pelicans : 106-95

- Les Wizards sont surprenants cette saison, dans le sens où ils arrivent à gagner des matches même lorsque l'une de leurs stars identifiées, Bradley Beal et Kristaps Porzingis, est absente. Les deux n'étaient pas en tenue cette nuit contre Dallas, ce qui a permis à Kyle Kuzma d'être bien plus vorace. L'ancien Laker adore être dans la peau d'une première option et les Mavs ont subi son excellent match (36 points, 11 rebonds, 6 passes) en même temps que la tenue un peu trop flashy des Wizards.

Kyle Kuzma lit it up in the @WashWizards victory! @kylekuzma : 36 PTS, 11 REB, 6 AST, 5 3PM

Luka Doncic (22 pts) a semblé impuissant une fois que Washington a gommé son mauvais début de match (22-8) et Jason Kidd a pointé du doigt la dureté des fautes subies par son joueur en même temps que le manque de protection des arbitres envers lui.

A noter que Rui Hachimura a été très bon en sortie de banc : 23 points en 20 minutes avec un différentiel de +20.

- Contre certains adversaires, les Sixers arrivent à faire oublier que James Harden n'est pas là. Tyrese Maxey et De'Anthony Melton compensent de leur mieux. Face à Atlanta, le manque de playmaking a été criant cette nuit. Dans un match longtemps verrouillé offensivement, Atlanta s'est fait respecter. Trae Young (26 pts, 7 pds) et Clint Capela (18 pts, 20 rbds) ont fait de gros dégâts malgré le nouveau double-double de Joel Embiid (26 pts, 13 rbds).

Maxey et Melton ont shooté à 7/24 en cumulé pour 6 passes et le premier est sur un 9/35 si l'on compte le match précédent. Philadelphie espérait se rapprocher des 50% de victoires mais affiche désormais un bilan de 5-7.

- Damian Lillard n'est pas seul cette saison, pour ramener les Blazers à une place plus digne de leur rang. Jerami Grant, plusieurs fois décisif et très constant depuis la reprise, a encore été très bon cette nuit sur le parquet des Pelicans en l'absence de "Dame", laissé au repos. L'ancien ailier de Syracuse a posé 27 points, 8 rebonds, 4 passes et 4 interceptions pour piloter le succès des siens grâce à une très bonne deuxième mi-temps, mais il s'est aussi offert l'une des plus belles actions de la semaine en NBA.

Dans le 4e quart-temps, Grant a rentré un superbe dribble pour effacer Zion Williamson, passer devant Brandon Ingram, et dunker à pleine puissance sous les yeux de Herb Jones et Trey Murphy. Cette séquence a été un coup de massue pour les Pelicans, dans une partie où Zion (29 pts) a été un peu trop seul offensivement.

Jerami Grant loses the defender on the cross and comes flying down the lane!

The @trailblazers lead late in Q4 on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/FoWy0Etmol

— NBA (@NBA) November 11, 2022